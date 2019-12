Social • 11 Decembrie 2019 • 14:17 14:17 Lectura de un minut

O fetita in varsta de patru luni si jumatate a murit la numai o zi dupa ce fusese consultata de un medic. Desi cadrul medical ar fi stabilit ca bebelusul avea doar rosu in gat, in urma necropsiei s-a stabilit ca fetita avea, de fapt, penumonie.





Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea s-a autosesizat, deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa. Bebelusul ar fi fost consultat de un medic in Ambulatoriul Spitalului Judetean Focsani, iar cazul a ajuns in atentia publicului dupa ce o cunostinta a parintilor fetei a scris pe o retea de socializare despre incident. Mama s-ar fi prezentat cu fetita la medic pe data de 6 decembrie, dupa consultatie fiindu-i prescrisa o reteta pentru rosu in gat. A doua zi, insa, fetita a incetat din viata acasa. Citeste si: A murit inginerul care a inventat codul de bare Conducerea Spitalului Judetean Focsani nu a oferit nicuiun punct de vedere pana la acest moment, noteaza News.ro.

