La o privire nu foarte atenta, putem observa cat de mult teren a cucerit tehnologia in birourile in care ne desfasuram activitatea. De la simplul mod in care se face accesul in cladirile moderne si mijloacele facile de a lua legatura cu colegii de pe alte continente, pana la echipamentul digital pe care il avem la dispozitie pentru prezentari, putem spune ca avem la dispozitie un veritabil arsenal. In mod cert, beneficiul cel mai important adus de aceasta este productivitatea tot mai mare a departamentelor, in ciuda senzatiei uneori coplesitoare.



Pe masura ce anii trec, tehnologia se va instala tot mai confortabil, in biroul fiecaruia dintre profesionistii de azi. Vor fi acestia in pericolul de a-si pierde rolul? Inteligenta artificiala, despre care nu doar se vorbeste, ci care este inglobata in domenii precum medicina, educatie, banking si chiar marketing, pare sa-si fi securizat deja un viitor stralucit. In mod ironic, este foarte posibil ca elementul digital sa ne aduca tocmai ce credeam deja pierdut: un climat mai uman, la job.

Decor variabil si idei proaspete

Avem cu totii proaspata in minte imaginea-stereotip a biroului de corporatie: spatii inghesuite, delimitate de ziduri subtiri, printre care serpuiesc alei inguste. Pe cat de invechite ni se par astazi clasicele „cubicles, pe atat de anacronica incepe sa devina ideea unui spatiu de lucru limitat la birou si la sala de sedinte. Avem nevoie de cateva minute, pentru un meeting cu toti membrii departamentului? O simpla apasare de buton va modifica geometria spatiului in care ne aflam, iar iluminatul inteligent, coordonat prin tehnologia IoT, va adapta ambianta in acord cu noua dispunere.

De asemenea, functionarea sistemului de climatizare va fi modulata si ea de sistem integrat de management, o componenta tot mai necesara, pe masura ce galaxia de echipamente, de senzori si de algoritmi care pun stapanire pe cladirile de birouri se dezvolta. Vrem cateva minute de intimitate, pentru a livra ultimele componente ale strategiei de care depinde echipa? Salile mici, concepute ca niste spatii de izolare si dotate cu mobilier minimalist, in totala antiteza cu zonele ample de coworking, vor constitui un climat fertil ideilor noi.

De la spatiu de lucru, la spatiu convivial

Companiile sunt mai strans legate, prin activitatea lor, mai mult ca niciodata. Astazi, departamente intregi, etaje sau cladiri ale unor lideri din piata de consultanta sau din IT sunt consacrate unor clienti-gigant din domeniul telecom, din afaceri imobiliare sau din banking. Nu ar trebui sa fim surprinsi daca evolutia urmatorilor ani ne va aduce melanjul dintre echipe mixte de profesionisti, relocati intr-un hub de inovatie. Elementele de automatizare a proceselor tehnice vor fi, astfel, indispensabile, iar algoritmii de machine learning vor preintampina multe dintre blocajele comunicationale care ar putea interveni pe parcurs.

Predictiile a numerosi specialisti, de la team leader la CEO, arata o evolutie spatiilor de lucru contemporane in directia fuziunii tot mai pronuntate dintre viata privata si cea profesionala. Anumiti parametri, precum calitatea aerului, expunerea la lumina artificiala sau chiar confortul oferit de scaune si de canapele ar putea fi monitorizati de senzori speciali, pentru confort imbunatatit pae termen lung. Aplicatiile online, dedicate fiecarui colectiv profesional in parte, vor fi unealta principala de gestiune a unor facilitati disponibile pana acum doar in apropierea casei: spalatorii, magazine, studiouri de hair-style.

Flexibilitatea, generator de devotament

Pana mai ieri, treceam in fuga pe la cafeneaua de la parterul cladirii in care ne desfasuram activitatea, fie pentru un croissant care urma sa fie, oricum, savurat in chicineta din birou, fie pentru un espresso, numai bun in momentele de criza de inspiratie. Nici nu ne-am dat seama cand acest spatiu a devenit sala de meeting ad-hoc, iar trendul care se prefigureaza ne va mira de-a dreptul. Pe masura ce durata contractelor de inchierere devine mai scurta, vom vedea spatii destinate cafenelelor ce se pot transforma intr-o clipita in zona de coworking.

In mod natural, tehnologia aferenta nu va lipsi, asa ca display-urile pregatite pentru streaming, videoproiectoarele si chiar zonele dedicate apelurilor video vor schimba nu doar aspectul cafenelelor, ci si pe cel a ceea ce numeam pana acum spatiu de lucru. Dincolo de temerile pe care le-ar putea avea acum team leaderii, un lucru este sigur: satisfactia la locul de munca si sentimentul de apartenenta sunt influentate de usurinta conferita de mijloacele tehnice, dar se definesc prin excelenta prin prisma mediului ambiant.

Transformarile pe care le asteptam nu sunt o surpriza pe care ne-o rezerva viitorul, ci o consecinta a cursei pentru inovatie, in care deja ne-am angajat. La linia de finish nu se vor regasi decat cei care au inlocuit spiritul circumspect cu viziunea.