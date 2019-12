Avocatul Gheorghe Piperea a comentat joi in termeni critici intentia Guvernului Orban de a creste datoria publica la 45% din PIB: "Proiectul de buget al lui Catu prevede cresterea datoriei publice de la 35% din PIB, cat este acum, la 45% din PIB. Adica, un plus de 10% din PIB. Avand in vedere ca PIB-ul Romaniei pe 2020 va fi mai mare de 225 mld euro, inseamna ca dl Catu ne va indatora cu inca cel putin 22,5 mld euro. Intr-un singur an", a scris Piperea pe pagina sa de Facebook.



Piperea sustine ca asemenea imprumuturi masive pot fi obtinute doar de la FMI. Banii vor fi redirectionati spre rezerva Bancii Nationale a Romaniei (BNR), care va sustine mai departe bancile, informeaza stiripesurse.ro.

"Cine poate furniza atat de repede o suma atat de mare? FMI. De aia ii vedeti deja pe birocratii semi-importanti ai FMI amusinand pe la Bucuresti. De aia Catu este andosat in continuare si de Orban, si de Johannis, si de Isarescu, desi Senatul l-a demis si desi toti trei sunt din ce in ce mai jenati de iesirile publice psihedelice ale personajului si de banii pe care ii incaseaza anual din conturi offshore, nedeclarate fiscal.

Nu stiti la ce vor fi utilizati acesti bani? In niciun caz nu vor fi utilizati pentru investitii in infrastructura, educatie si sanatate. Catu cel psihedelic a spus deja la UM 0024 ca aceste chestii marunte nu sunt treaba statului, ci a privatilor. Banii nu se vor duce nici in salarii bugetare sau pensii, pentru ca astea vor fi supuse austeritatii, reducerii cu 400 de mii a job-urilor bugetare si cresterii varstei de pensionare la 70 de ani. Unde se vor duce, totusi, acesti 22 mld euro?

In rezerva BNR, desigur, asa cum s-a intamplat si in 2009 cu celalalt imprumut de 20 mld euro luat de Nasescu de la FMI si CE, cu “consultanta” de la BNR. Rezerva cu care BNR va intari bancile hiper-profitabile (sunt 7, in total) si va sprijini in vederea salvarii de la faliment bancile cu pierderi (sunt 30 in total).

Banuiesc ca unii dintre dvs isi imagineaza ca treaba asta cu FMI nu presupune consultanti, avocati, atarnatori si profitori din bagarea de seama, pentru ca e treaba de birocrati platiti de stat cu salarii, si nu cu onorarii. Mai ganditi-va odata. La imprumutul din 2009 s-au achitat peste 25 mil euro cu titlu de comisioane si onorarii. Cui? Liotei din jurul aranjorilor imprumutului.

Se va scandaliza cineva ca banii astia vor fi furati de la gura copiilor? Ca vor fi cheltuiti in scopuri contrare vointei noastre, a naivilor care cred ca a plati taxe si impozite este o onoare si o datorie morala cu care sa te mandresti? Nu. Au contraire. Ca in desenele animate cu coiotul si Road Runner, netul si paginile de socializare se razboiesc in continuare cu comunistii si cu ciuma rosie. Iar dl presedinte inca intentioneaza sa alunge in istorie un partid. Se vor pune in miscare organele?

Nu. Interesul 'national' este ca Romania sa fie o tara ca afara, adica hiper-indatorata la (anumite) banci. Va exista o oferta si pentru populatie? Probabil ca da, vreo 500 mil euro, ca sa se salveze aparentele. Dar derulate prin banci, si nu pe bursa. Ca sa fie bine.", se mai arata in postarea avocatului Gheorghe Piperea.