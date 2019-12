Lectura sub un minut

Petruta Gheorge a murit la varsta de 52 de ani. Fosta sotie a omului de radio si de televiziune a dus o lupta grea cu o boala.



Oana Cuzino a fost cea care a anuntat trista veste:

"Petruta Gheorghe a fost, pentru fiecare dintre pacientii sai si pentru toti cititorii nostri care i-au parcurs articolele utile, o resursa de echilibru si o sursa de inspiratie.

Intreaga echipa ii ramane pentru totdeauna recunoscatoare pentru contributia pe care a avut-o in comunitatea noastra. Experienta, devotamentul si implicarea sa in fiecare act de psihoterapie si in povestea fiecarei persoane care i-a trecut pragul raman alaturi de noi.

Multumim".