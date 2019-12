Administratia Prezidentiala se alatura initiativei europene "We stand up for women!", urmand ca Palatul Cotroceni sa fie iluminat in portocaliu.



"In perioada 25 noiembrie – 10 decembrie se desfasoara initiativa europeana 'We stand up for women!', demarata de Federatia Europeana a Soroptimist International in cadrul campaniei mondiale a Organizatiei Natiunilor Unite 'Orange the world to stop violence against women', care promoveaza eliminarea si diminuarea violentei impotriva fetelor si femeilor.

Administratia Prezidentiala marcheaza aceasta initiativa la data de 10 decembrie a.c., cu prilejul Zilei Drepturilor Omului. Astfel, in semn de solidaritate cu aceasta campanie de activism civic, implementata in tara noastra de catre Uniunea Soroptimist International Romania (USIR), Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu, marti, 10 decembrie a.c., incepand cu ora 19:00.

Administratia Prezidentiala se alatura celorlalte institutii emblematice din intreaga lume care au fost iluminate in aceasta perioada in portocaliu, cu scopul de a creste gradul de constientizare si informare in randul publicului larg asupra fenomenului de violenta impotriva femeilor si a urgentei diminuarii acestuia", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.