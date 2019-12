Tendintele in moda se schimba de la un an la altul. In 2019, sunt populare hainele cu aspect vintage si cele in culori deschise sau cu imprimeuri. Iata 5 piese vestimentare pe care le poti adauga si tu in garderoba!



1. Paltonul

Indiferent ca preferi sa te imbraci casual sau formal, vei avea nevoie de un palton lung! Pentru a tine frigul la distanta, poti purta unul mai gros, cu blana la umeri si la maneci. Iar daca esti slaba, poti alege un model in carouri deoarece acesta te va avantaja. Modelul cu animal print te poate ajuta si el sa iesi in evidenta. Totusi, asorteaza-l la haine simple, pentru a nu crea tinute prea incarcate. Iar in cazul in care vrei mai mult, poti purta si un palton oversize sau Capa.

2. Rochia tricotata

Aceasta are un aspect asemanator cu al unui pulover si reprezinta optiunea ideala pentru o intalnire sau o seara in oras! Poti purta atat un model clasic, cat si unul cu gulerul tip maleta! Majoritatea rochiilor tricotate sunt mulate si au aspectul simplu, dar exista si multe modele cu dungi verticale. Indiferent de preferinte, incearca sa asortezi modelul pe care il alegi la o pereche de incaltaminte cu toc si adauga accesorii. Un ceas la mana si o curea in jurul taliei este exact ce ai nevoie pentru a crea o tinuta smart-casual. Pentru rochiile care iti lasa gatul liber, simte-te libera sa adaugi si o esarfa sau un colier.

3. Ghetele din piele

Chiar daca afara vremea este inca placuta, ghetele reprezinta incaltamintea specifica sezonului de toamna! Prin urmare, ar fi bine sa investesti si tu intr-o pereche! Nu ai nevoie neaparat de unele elegante. Exista si modele fara toc, ce au talpa groasa si apartin categoriei casual. Alege niste ghete negre deoarece aceasta culoare se poate asorta la aproape orice! Poarta-le alaturi de niste blugi evazati si o geaca din piele. In cazul in care sunt inalte, le poti purta si impreuna cu o fusta. Daca vrei o pereche de ghete mai interesanta, opteaza pentru cele din stilul boho. Le recunosti prin faptul ca au diferite insertii, cum ar fi funde, margele, barete sau franjuri. Un model din piele intoarsa, pe o nuanta precum bleumarin sau grena, te va ajuta sa atragi atentia!

4. Palaria

Un avantaj mare al acestui accesoriu este faptul ca iti ofera protectie impotriva temperaturilor scazute, fara sa-ti ruineze stilul. In plus, spre deosebire de caciuli, o palarie nu iti turteste parul si nu iti afecteaza coafura. Totusi, nu orice model ti se va potrivi. Palaria se alege in functie de forma fetei! Daca ai chipul rotund, alege un model cu boruri largi. Pentru o fata alungita, alege ceva mic, care sa-ti acopere doar o parte din frunte. Iar daca fata ta e patrata, ai nevoie de o palarie asimetrica, fiindca asa vei echilibra proportiile. Incepe cu un model bej, crem sau maro deoarece aceste nuante sunt versatile si se vor potrivi in majoritatea situatiilor.

5. Sacoul

Acest element vestimentar poate fi asortat impreuna cu o pereche de blugi, pantofi si o camasa, pentru a forma o tinuta office. Il poti purta si cand mergi la un eveniment ce are loc seara! Pentru aceasta ocazie, asorteaza un sacou cambrat la o rochie midi! Iar daca vrei o tinuta comoda, poarta un sacou lung cu salvari si tocuri inalte!

Cum sa te îmbraci cu stil toamna aceasta

Daca esti o femeie interesata de moda, mai mult ca sigur vrei sa tii pasul cu tendintele vestimentare! Insa, nu uita ca hainele pe care le porti trebuie sa te si reprezinte. Investeste cu grija in ele si toamna poarta mai multe straturi de imbracaminte si accesorii! Astfel, te vei adapta acestui sezon si vei avea mai mult stil!