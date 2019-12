Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat in urma declratiei presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia "Bucurestiul nu e bine pus la punct".



"Sa vina dumnealui sa candideze la Primaria Capitalei si sa ne arate cum trebuie sa arate orasul. Asta e parerea. Cu un mandat de 10 ani, doua mandate de 10 ani, trei mandate de 10 ani. Este neplacut sa asculti sarje din acestea de la fost primar la primar. Orice primar stie cat de greu este in administratie, orice primar ar trebui sa stie - si fost primar - cat de dificil este sa relansezi orice proiect care a fost ingropat anterior ani de zile si ce eforturi s-au facut in acesti trei ani pentru a demara obiective de investitii care au fost blocate cate sase ani, cate sapte ani, cate zece ani. A spune ca nu s-a facut nimic in Bucuresti in ultima perioada este doar retorica politica si campanie electorala.

Cei care se simt atat de bine pregatiti si au solutii miraculoase pentru Bucuresti ii astept cu drag in campania electorala sa candideze pentru Primaria Capitalei, sa-i aleaga cetatenii si sa vina sa aduca miracole. Ma indoiesc ca se pot face miracole cu actuala lege a achizitiilor publice cu actuala lege a administratiei publice si un buget foarte mic. (...) Pe toti acesti viteji, ii astept in campania electorala sa se implice concret, e atat de usor sa faci declaratii, e mai greu cu munca, cu pusul osului la treaba. Si la comoditatea unora dintre politicieni, ma indoiesc ca vor ei sa munceasca de dimineata pana noaptea, sa nu aiba weekend, sa nu aiba vacante, sa fie tot timpul in stres si in acuzatii pentru tot ceea ce nu s-a facut in 30 de ani in Bucuresti si trebuie eu in trei ani de zile sa rezolv absolut tot ce in zeci de ani nu s-a facut", a spus Firea, citata de News.ro.