Gheorghe Adrian Barbulescu, subinspector in cadrul Academiei de Politie, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pentru savarsirea infractiunii de santaj, el fiind acuzat ca i-a trimis mesaje de amenintare jurnalistei Emilia Sercan.



Tribunalul Bucuresti a admis un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de Gheorghe Adrian Barbulescu cu procurorii DNA si a decis ca acesta sa primeasca un an inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, cu un termen de supraveghere de doi ani.

Pe de alta parte, tribunalul a lasat nesolutionata actiunea civila formulata de Emilia Sercan, care face obiectul unui dosar separat aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.

Decizia instantei nu este definitiva

Pe 30 septembrie, la DNA, Gheorghe Adrian Barbulescu a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinuta in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de santaj.

Intr-un dosar separat, aflat la Curtea de Apel Bucuresti, sunt judecati fostul rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant Petrica Mihail Marcoci, acuzati de instigare la santaj.

Citeste si: Curtea de Apel Bucuresti: Traian Basescu a colaborat cu...

Potrivit DNA, la sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie, Adrian Iacob si Petrica Mihail Marcoci, in calitate de rector, respectiv prorector la Academia de Politie, l-au determinat pe Gheorghe Adrian Barbulescu sa transmita jurnalistei Emilia Sercan mesaje de amenintare pentru a o constrange sa inceteze investigatiile care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul Academiei, urmarind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesionala.

Concret, arata anchetatorii, Iacob si Marcoci i-ar fi cerut lui Gheorghe Adrian Barbulescu, profitand de ascendentul pe care li-l dadeau relatia de subordonare functionala, diferenta de varsta si de grad profesional, precum si de recunostinta acestuia pentru ca dupa absolvire fusese mentinut in cadrul Academiei, sa achizitioneze mai multe aparate de telefon second-hand si cartele preplatite pentru a transmite mesaje de amenintare jurnalistei.

"Concomitent, cei doi instigatori i-au promis politistului care a trimis efectiv mesajele de amenintare ca ii vor asigura protectia pentru a nu fi tras la raspundere penala si i-au adresat incurajari pentru a-i intari rezolutia infractionala pe parcursul savarsirii faptelor. Solicitari similare au fost transmise de inculpati unui alt ofiter debutant din cadrul Academiei, care insa nu le-a dat curs", mentioneaza DNA.

Aceste demersuri ar fi fost determinate de faptul ca Emilia Sercan a publicat mai multe articole care vizau in mod direct activitatea Academiei de Politie, care ar fi putut avea consecinte semnificative asupra carierei si reputatiei lui Adrian Iacob si a lui Petrica Mihail Marcoci.

Citeste si: Elena Udrea: "Ma bucur mult ca sunt acasa. Cred ca lucrurile sunt...

"Dupa trimiterea mesajelor de amenintare, inculpatii au avut mai multe convorbiri cu autorul faptei, folosind aplicatii telefonice criptate sau prin intermediari, prilej cu care i-au cerut sa stearga toate schimburile anterioare de mesaje, i-au indicat ce sa declare organelor de urmarire penala si l-au asigurat ca va primi o pedeapsa usoara, precum si ca va fi mentinut in cadrul Academiei chiar in situatia unei condamnari", mai arata procurorii.

Amenintari cu moartea

"Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenintare cu moartea. Mesajul vine in contextul in care de trei saptamani public in mod constant informatii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Politie, institutie aflata in subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau in pregatire. De patru ani scriu aproape exclusiv despre tezele de doctorat plagiate ale unor oficiali ai statului, unii dintre cei mai puternici oameni din Romania fiind subiectul dezvaluirilor mele. Anchetele despre tezele de doctorat plagiate au expus o cutremuratoare retea de complicitati, putere, influenta si bani construita pe impostura la cel mai inalt nivel al institutiilor statului. Pana acum am fost injurata, intimidata, urmarita, s-a incercat compromiterea mea, insa de data asta s-a trecut la un alt nivel", sustinea Emilia Sercan.

Ea dezvaluia atunci si o parte a mesajului primit: "Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ce va urma, totul depinde de tine. Opreste toate activitatile pe care le ai in desfasurare... daca nu vrei sa urmeze calvarul".

Procurorii au reusit sa il identifice pe barbatul care a amenintat-o pe jurnalista, el fiind ofiterul Gheorghe Barbulescu, angajat al Academiei de Politie, potrivit Agerpres.