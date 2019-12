Camera de oaspeti este un spatiu extrem de util pentru ocaziile speciale, cand primesti vizita rudelor sau a prietenilor si vrei ca acestia sa se bucure de tot confortul necesar. Atunci cand nu ai pe nimeni in vizita, camera de oaspeti devine un spatiu nefolosit, insa cu putina imaginatie ii poti da o utilitate si in restul timpului.



Pentru asta, transforma-ti camera de oaspeti intr-un spatiu 2 in 1, multifunctional, pe care sa il poti adapta rapid, in functie de nevoi. O alternativa ar fi sa folosesti camera respectiva ca spatiu de depozitare in care sa pastrezi diverse lucruri pentru a elibera celelalte incaperi din locuinta.

In acest caz, vei castiga mai mult spatiu in restul casei, insa camera de oaspeti va ramane in continuare neutilizata in restul zilelor, cand nu vei avea musafiri.

Amenajeaza un spatiu de lucru in dormitorul oaspetilor

Nu toata lumea are nevoie de un birou acasa, insa un computer este un lucru aproape nelipsit din fiecare locuinta. Impreuna cu celelalte accesorii, are nevoie de un spatiu si un birou special, iar acesta poate fi amenajat in camera de oaspeti.

Nu va ocupa mult loc si isi va oferi linistea necesara atunci cand vei avea de lucru acasa sau cand copilul va avea de facut temele. Din cele peste 100 de modele de scaune de birou existente pe piata alege-l pe cel mai potrivit pentru nevoile tale, avand grija sa se adapteze perfect si spatiului din camera de oaspeti.

In functie de dimensiunea incaperii, ai la dispozitie mai multe variante pentru a-i da acesteia o dubla destinatie, de birou si de camera de oaspeti

Ce fel de birou se preteaza pentru camerele mici

In cazul in care spatiul camerei de oaspeti nu este foarte generos, va trebui sa te rezumi doar la strictul necesar. Asta inseamna o masa de lucru de mici dimensiuni, pe care sa instalezi computerul si celelalte accesorii de care ai nevoie. Nu trebuie sa incarci spatiul cu lucruri inutile, pentru ca astfel va scadea gradul de confort.

Spatiile de dimensiuni medii si mari se pot imparti in doua zone distincte

Daca spatiul alocat camerei de oaspeti este unul mai generos, de dimensiuni medii sau mari, cea mai buna varianta este sa il imparti in doua zone distincte – una destinata lucrului, iar cealalta pentru odihna.

Vei „umple” astfel spatiul liber din dormitor, iar dotarea zonei de lucru poate fi completata si cu cateva rafturi suspendate pentru carti si documente. De asemenea, poti folosi si o masa de lucru mai generoasa, cu sertare, cateva bibliorafturi

Nu uita sa acorzi atentia cuvenita si zonei de odihna, o camera de dimensiuni mai mari avand nevoie de un pat dublu, un dulap incapator, televizor, si alte accesorii care sa asigure confortul oaspetilor.

Cum sa transformi biroul in camera de oaspeti

Daca lucrezi mult de acasa, atunci probabil ca in locul unei camere de oaspeti ai preferat sa iti amenajezi un birou cu toate cele necesare. Si in acest caz vei putea sa iti primesti oaspeti si sa ii gazduiesti in conditii optime de confort, in acelasi spatiu destinat lucrului.

Este de ajuns sa iti dotezi biroul cu o canapea extensibila sau chiar un pat de una sau doua persoane, in functie de spatiul disponibil. O masuta de cafea se poate transforma usor in noptiera, iar canapeaua extensibila devine un pat confortabil pentru oaspeti.

Ai grija sa existe spatiul necesar pentru intinderea canapelei extensibile, pentru a nu avea surprize neplacute. Pentru aceasta, lasa cat mai mult loc liber in fata canapelei. Eventual poti aseza in fata ei o masuta de cafea si cateva scaune joase, care sa poata fi mutate cu usurinta.

Tinand cont de aceste sfaturi vei putea profita la maximum de intreg spatiul oferit de propria locuinta, iar camera de oaspeti nu va mai fi dormitorul caruia ii deschizi usa doar atunci cand ai musafiri.