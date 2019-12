Un barbat in varsta de 39 de ani, a murit pe loc dupa ce a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de un autotren, pe soseaua de centura a municipiului Suceava.

Incidentul s-a produs, luni, in apropierea comunei Scheia, in jurul orei 12:00. Barbatul care a murit se afla la volanul autoturismului.

"Pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava a avut loc un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca un barbat de 39 de ani, in timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a izbit frontal intr-un vehicul de mare tonaj. In urma impactului, conducatorul auto de 39 de ani a decedat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.

Din cauza faptului ca soseaua de centura a Sucevei are cate o singura banda pe sensul de mers, soferul autotrenului a afirmat ca nu a putut evita impactul.

"A intrat in fata pe contrasens. (...) Am vazut masina cu venea in vale, poate se redreseaza, se duce undeva. Nimic. A intrat in mine acolo. Am tras putin stanga. (...) I s-a facut rau, o fi adormit, nu pot...din curba a venit pe contrasens. (...) Eu l-am vazut, dar unde puteam sa ma duc, daca el a intrat pe contrasens. Daca veneam pe contrasens, dincoace era tot aceea. Eram vinovat ca intram in fata lui", a spus soferul autotrenului, Virgil Rata, potrivit adevarul.ro.