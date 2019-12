Zilnic, in jur de 90 de bolnavi din judetele Sibiu, Valcea, Hunedoara si Alba, se prezinta la singurul aparat de radioterapie din cele patru judete, aflat in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. Daca unui pacient i se face rau dupa radioterapie, acesta trebuie sa se prezinte la Urgenta Spitalului Clinic Judetean Sibiu, de unde este preluat si internat. Insa multi pacienti fac procedura de radioterapie zilnic, timp de cel putin trei saptamani si nu isi permit sa mearga zilnic acasa, in judetele Valcea, Hunedoara si Alba sau sa isi inchirieze o camera la un hotel sau la o pensiune din municipiul Sibiu.

"Aparatul de radioterapie este folosit pe zi de 90 de pacienti. Asta inseamna ca, din acestia 90, sa presupunem ca jumatate sunt din Sibiu, jumatate sunt veniti. 50 de pacienti pe zi sa ii tii cazati cate trei pana la sase saptamani, nu ai cum, ca nu iti incap", a explicat Carmen Chindris.

Potrivit acesteia, de luni, zilnic, toate cele sapte paturi din casa inchiriata de Asociatia "Sus Inima" sunt puse la dispozitia bolnavilor de cancer, gratis. Din octombrie, cand a fost inaugurata aceasta casa pentru bolnavii de cancer si pana acum, 16 pacienti s-au cazat aici, prin bunavointa celor de la "Sus Inima".

"Din octombrie pana acum am avut 15-16 beneficiari si din saptamana asta avem casa plina, (...) de saptamana asta avem capacitate plina, de sapte persoane", a mai spus Carmen Chindris.

Asociatia "Sus Inima" este singura din judet care a inchiriat o casa aproape de aparatul de radioterapie, ca sa-i ajute pe pacientii bolnavii de cancer. Asemenea case exista si in Cluj-Napoca, municipiu in care merg la radioterapie o parte din pacientii din judetele Hunedoara si Alba.

"Asta e problema, ca este un aparat de radioterapie la patru judete. Valcea, Hunedoara si Alba nu au in jurul nostru. Valcea vine aproape toata la noi, Hunedoara si Alba se impart cu Clujul. (...) Cei din Cluj isi iau acum cea de a treia casa ca sa poata sa ajute", a adaugat Carmen Chindris.

Potrivit sursei citate, o parte dintre bolnavii oncologici nu isi permit sa mearga acasa in Valcea, Alba si Hunedoara si sa se intoarca a doua zi la radioterapie la Sibiu, chiar daca au o masina personala sau cine sa-i transporte. Una din probleme este costul ridicat al transportului, iar alta este ca multora dintre pacienti le este rau dupa procedura de radioterapie si nu sunt in stare sa conduca o masina, chiar daca este a lor.

"Casa Sus Inima se afla pe str. Constantin Noica, la nr. 26 in Sibiu, la o distanta de 6 minute de mers pe jos, de Spitalul Judetean Sibiu. Are o suprafata de 150 mp si o gradina de 420 mp. Mobilierul si toate dotarile sunt de cea mai buna calitate, selectionate impreuna cu designerul de interior Hermina Goia.Casa Sus Inima are urmatoarele dotari si facilitati: 1 birou; 7 paturi; 3 bai; 1 bucatarie completa, utilata si dotata cu aparatura moderna ;1 sufragerie si o gradina comuna ca spatii de relaxare", se arata in descrierea casei Asociatiei "Sus Inima".

Pentru a plati chiria si intretinerea casei in care sunt cazati bolnavii de cancer, asociatia sibiana face diverse activitati ca sa faca rost de bani. Spre exemplu, in 13 decembrie, la Sala Oglinzilor din cadrul Forumului German din Sibiu, incepand cu ora 18:00 are loc un concert caritabil, sustinut de soprana Anca Boieru si pianistul Levente Cozma. Melomanii care vor sa ajute bolnavii de cancer, achita 30 de lei pentru un bilet la acest concert.

Unul din cei care au fondat aceasta asociatia si o sprijina constant cu fonduri este preotul Constantin Necula, care doneaza bani din evenimentele pe care le organizeaza, pentru bolnavii oncologici. "Dorinta organizatiei este ca nimeni sa nu treaca singur prin cancer", este ceea ce si-au propus cei de la "Sus Inima" din Sibiu.