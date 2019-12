Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca exista un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, si a spus ca "aceasta evaluare este la baza unor decizii care pot sa-l implice" si pe Raed Arafat, seful acestui departament.



"Nu este vorba de o persoana in sine, ca vad ca se polarizeaza, se fac discutii, estimari, pronosticuri, cu privire la a fi sau a nu fi Arafat in continuare in fruntea Departamentului (Departamentul pentru Situatii de Urgenta - n.r.). Noi evaluam intreaga activitate, intregul departament, intregul Inspectorat General si aceasta evaluare este la baza unor decizii care pot sa-l implice, evident, si pe domnul Arafat. Dar nu este domnul Arafat centrul universului si pe dansul noi acum avem o analiza personala. Intreaga activitate a Departamentului este importanta pentru Romania, salvarea nu o face domnul Arafat cand se intampla ceva, o fac profesionistii din Departament si eu nu cred ca Romania si Departamentul stau intr-o persoana, la fel cum Ministerul nu sta intr-un politician care vine si pleaca din acest minister", a spus Vela, la sediul MAI.

Ministrul a precizat ca analiza va fi facuta de o echipa de la nivelul conducerii ministerului, iar finalizarea auditului ar putea avea loc chiar pana la sfarsitul acestei saptamani.

"Exista in prezent corpul de audit care face verificari la toate armele, la toate subunitatile din subordinea MAI, dupa IGSU vor urma cei de la Jandarmerie, vor urma cei de la Politia de Frontiera, de la Politia Rutiera, pentru ca auditul este normal si firesc, l-am promis de la inceputul mandatului, avand in vedere faptul ca nu s-a facut o primire-predare nici cu domnul Fifor, nici cu doamna Dan (...) si evident ca trebuie facuta o evaluare pertinenta si eficienta pentru a sti exact ce vom face in viitor", a mai spus Marcel Vela, conform Agerpres.