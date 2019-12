Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis un mesaj cu ocaiza Zilei Internationale Anticoruptie.



"Astazi este Ziua Internationala Anticoruptie. Tara noastra ocupa locul 4 in topul celor mai corupte tari din Uniunea Europeana. Un clasament care poate fi schimbat in viitor. USR a facut primul pas catre schimbare in anul 2018, cand, alaturi de societatea civila, a initiat cea mai de succes initiativa din ultimii 30 de ani: Fara Penali in functii publice.

#FaraPenali a strans 1 milion de semnaturi de la romanii din toate colturile lumii. In prezent, initiativa este blocata la Comisia Juridica de la Camera Deputatilor, majoritatea parlamentara PSD refuza sa o voteze pentru a-si urma cursul legislativ cu dezbateri si vot in plenul Camerei Deputatilor si Senatului.

Coruptia sta la baza problemelor pe care Romania le are in cele mai importante domenii: sanatate, educatie si dezvoltarea infrastructurii. #FaraPenali in Constitutie este un prim pas catre eliminarea coruptiei din tara noastra si catre o Romanie care se dezvolta.

Pentru USR, organizarea referendumului Fara Penali in functii publice si modificarea Constitutiei vor fi prioritatea 0 pana la indeplinirea obiectivului", arata USR pe Facebook.