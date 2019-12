Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca intentioneaza sa demisioneaze din functie, insa daca va fi demis sustine ca va pleca in alta tara, intrucat "sunt destule oportunitati in alta parte, unde nu ma considera batran".



"Nu, am zis ca dansii sa isi asume si sa ma demita. Trebuie sa fiu demis, dar pentru ce am facut in tara asta, daca vor sa ma demita, sa ma demita onorabil. Nu sa mi se spuna ca ai fost evaluat, ai fost demis pentru ca ai fost prost, pentru ca pot sa arat eu motivele pentru care nu am fost prost. Dar acest lucru trebuie sa fie asumat. Sa spuna: vrem sa lucram cu doctorul Arafat, sau nu vrem sa facem asta si sa ma demita.

Sunt destule oportunitati in alta parte, unde nu ma considera batran. Si sunt convins ca in secunda in care zic: , o sa vina si altele. Varianta a treia ar fi sa stau la UPU Targu Mures, dar dupa o luna, doua o sa ma toace. Probabil ca asta o voi face dupa ce se decide, plecarea din tara. Nu exista alta alternativa. Eu nu accept pozitii date, la nivel statal. Nu negociez pozitii. Daca este sa ma duc afara, ma duc pe efort propriu. Ma duc in prima faza la Targu Mures si stiu cum sa rezolv o treaba si sa fac ceva util.

Arafat: Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez

Daca sunt demis, e dreptul oricui sa faca asta, sa ma demita daca vor. Ce consider dupa tot ce s-a intamplat in ultima perioada este ca atacurile sunt intensificate, pentru ca atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum sau au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat dupa aparitia faimosului film inainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut si l-a dat abia atunci. Eu trebuie sa clarific ceva: nu conduc IGSU. Eu coordonez DSU. IGSU este condus de un general, care il comanda", a declarat Arafat la Antena 3, citat de stiripesurse.ro.