Filosoful in varsta de 103 ani, Mihai Sora, sustine ca parintii trebuie sa fie un exemplu pentru copii, in cazul in care isi doresc ca acestia sa fie atrasi de lectura.





"Tatal meu era preot.

In casa in care locuiam la Izvin, o comuna din apropierea Timisoarei, unde Tata fusese ales paroh (caci, in anii ’20, functiona inca in Banat sistemul sagunian, iar preotii erau alesi de catre credinciosi, dupa un concurs ce se putea intinde pe mai multe luni), – asadar, in casa noastra exista o incapere unde Tata se retragea sa studieze, sa mediteze, sa-si scrie predica ori articolele pentru reviste.

Tata putea sta la birou ore in sir, intr-o desavarsita liniste si concentrare.

Cand am crescut si am inceput sa alerg prin toate incaperile – sa fi avut trei-patru ani – Tata a instalat, de cealalta parte a biroului, un al doilea scaun, mai inalt, impreuna cu o scarita, incat un copil ajungea sa urce pe scaun si sa coboare fara ajutor.

Ma vad si astazi pasind cu mare bagare de seama, tiptil-tiptil, ca sa nu-l deranjez, in camera de studiu, si instalandu-ma la birou, pe scaunul cu scarita din fata Tatalui meu. Acolo gaseam mereu un caiet ori un bloc de desen, un penar cu multe culori sau o carte ilustrata pe care, chiar nestiind s-o citesc, o puteam rasfoi: Tata avea grija sa aseze in dreptul meu tot ce banuia ca-mi va face placere.

Alaturi de noi, intr-un fotoliu, era locul unde obisnuia sa citeasca Mama.

Asa am deprins mestesugul lecturii: de unul singur, privindu-mi parintii, cu toti neuronii-oglinda activati si pe care Mama si Tata ii pusesera in functiune prin exemplul lor.

Mai tarziu, cand Tata a fost ales preot in Timisoara, am invatat drumul librariilor…

(Dar aceasta este o alta poveste.)

Dragi parinti,

cata vreme copiii nu va vor vedea cu o carte in mana, studiind sau meditand, cata vreme voi insiva nu veti avea deprinderea de a citi, le va fi greu celor mici sa capete aceasta deprindere.

Nicio scoala nu poate face mai mult pentru un copil decat parintele sau: nu prin injonctiuni, rugaminti fierbinti, batai, urlete, ci prin exemplul personal – gestul cel mai firesc si, totodata, cel mai puternic", a scris Mihai Sora pe Facebook.