Ceasurile barbatesti de mana au o istorie plina de actiune. Se spune ca in timpul primului razboi mondial soldatii si ofiterii, satui sa-si tot caute ceasurile de buzunar prin paltoane si vestoane, au inceput sa il lege la incheietura mainii. Pana atunci, bratarile cu ceas erau considerate strict apanajul modei feminine. Ridiculizate la inceput si considerate o moda trecatoare, ceasurile barbatesti de mana au devenit rapid norma in ceea ce priveste accesoriile practice, trimitand elegantele ceasuri de buzunar in negura istoriei.



Unii ar putea spune ca, in zilele noastre, aceste ceasuri barbatesti sunt pur si simplu inutile. Pana la urma, de ce ar trebui un barbat sa poarte si un ceas la incheietura mainii, doar pentru a vedea ora, cand isi poate scoate foarte usor telefonul sa faca acelasi lucru. Iata cinci motive pentru care fiecare barbat ar trebui sa poarte un ceas de mana

Ceasurile de mana sunt convenabile

Sa lamurim in primul rand argumentul legat de telefoane. Un telefon nu te face punctual. Un ceas da. In plus, un ceas de mana e poate cel mai convenabil mod de a afla ora. Noua generatie ar putea spune ca nu mai are nevoie de un ceas. Exista smartphone-urile. Si totusi, sa iei mereu telefonul in mana doar pentru a vedea cat e ceasul pare un gest usor disperat, cu totul diferit de un gest simplu, rapid si elegant, de a arunca o privire rapida asupra mainii. Poti face acest fest inclusiv in timpul unei intalniri fara sa pari necioplit. Spre deosebire de uitatul la telefon.

Dar exista si alte situatii in care folosirea unui telefon nu este recomandata. O intalnire formala, un eveniment, o zi petrecuta la plaja, o nunta, sau poate o inmormantare, o sedinta importanta, un spectacol de teatru, toate acestea sunt situatii in care nu e deloc recomandat sa folosesti un telefon. Nici macar pentru a sti cat e ceasul.

Ceasurile sunt functionale

Orice articol inspirat de armata are o utilizare functionala. Mai ales ceasurile de mana pentru barbati. Acestea au fost folosite pentru prima data in secolul al XIX-lea de catre militari pentru a-si sincroniza manevrele din timpul razboiului. De atunci, ceasurile au devenit tot mai specializate si au ajuns aproape peste tot, din adancurile apelor, unde au fost folosite de scafandri, sa stie cat timp au stat scufundati, pana in inaltimea cerului, de pilotii avioanelor sau in timpul curselor de masini. Acesta e si unul dintre marile avantaje ale unui ceas, comparativ cu un smartphone. E mai rezistent si poate functiona mai multi timp si in conditii mult mai ostile decat o poate face un telefon.

Un ceas poate fi proiectat cu caracteristici dincolo de functia de baza de afisare a orei si datei. Un astfel de mecanism se numeste complicatie. Doua dintre cele mai populare complicatii sunt cronograful, care permite ceasului sa functioneze ca cronometru si complicatia de calendar, care afiseaza data, ziua si luna.

Ceasurile ofera simplitate

Cele mai bune ceasuri nu folosesc cea mai recenta tehnologie. Acestea sunt alimentate de o tehnologie mecanica ingenioasa, care preceda energia electrica. Deci, atunci cand telefonul mobil ramane fara baterie - puteti avea incredere in tehnologia care continua sa functioneze la incheietura mainii. In plus, purtarea unui ceas te poate feri de prostul obicei de a verifica ora pe telefon doar sa constati ca ai pierdut, fara sa-ti dai seama, minute intregi verificand si alte aplicatii precum e-mailul sau Facebook.

Ceasurile exprima stilul

Gama de bijuterii acceptabile pentru barbati e destul de limitata. Multi barbati au doar doua accesorii care le decoreaza mainile - un ceas frumos si o verigheta. La acestea se poate adauga si o pereche eleganta de butoni pentru camasa.

Dar, pe langa faptul ca ne ajuta sa ne urmarim si mai ales sa ne respectam programul, ceasurile contribuie si la formarea unui stil. Sunt o forma de auto-exprimare, semnalizand o personalitate aventuroasa, sportiva, eleganta sau atragatoare, in functie de tipul de ceas purtat.

Ceasurile pot spune multe despre personalitatea celui care le poarta. Unele de fapt au devenit stereotipuri chiar, asa cum un Rolex sau un Patek Phillipe dau un indiciu clar asupra potentei financiare a purtatorului lor. Daca e sa parafrazam o vorba celebra – baietii se uita la telefon, barbatii isi privesc ceasul.

Ceasurile intruchipeaza arta

Un ceas bun e mereu mai mult decat un simplu indicator al trecerii timpului. Este un simbol al traditiei si istoriei inglobate intr-un mecanism care denota perfectiunea tehnicii. Putini barbati sunt constienti ca poarta adevarate piese de arta tehnica pe mana. Ca sa intelegeti, unii producatori renumiti de ceasuri au chiar si cate patru-cinci ceasornicari ce lucreaza timp de cate cateva luni la acelasi ceas, proiectand si montand piexe de o complexitate enorma, cum ar fi mecanismele de tip tourbillon.

Un ceas analogic are un mecanism simplu si consistent. Designul de ceasuri este in mod inerent artistic, iar arta orologeriei poate lua multe forme. Cadranul poate fi, literalmente, o pictura, poate arata mecanismul in splendoarea sa, sau chiar designul ceasului in sine poate fi arta pura. Pentru multe persoane miscarea unui mecanism automat poate trezi la fel de multa fascinatie precum cadranul sau carcasa.

Si nu in ultimul rand, valoarea unui ceas bun creste mereu in timp. O colectie de ceasuri poate fi extrem de valoroasa, putand fi lasata mostenire urmasilor nostri, in timp ce o o colectie de telefoane nu va fi nimic altceva decat o gramada de echipamente demodate si inutilizabile.