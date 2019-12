Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie, in care sustine ca "pentru a progresa ca tara, trebuie eradicata 'mica coruptie' si 'marea coruptie'.

"Astazi, 9 decembrie, cand se celebreaza Ziua internationala anticoruptie, mi-am adus aminte de un citat celebru de-al lui Edmund Burke - «Pentru ca raul sa triumfe, este suficient ca oamenii buni sa nu faca nimic».

Sarbatorirea zilei de lupta impotriva coruptiei se datoreaza Adunarii Generale a ONU prin adoptarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei si era necesara intr-un context istoric in care coruptia reprezinta una dintre cele mai serioase amenintari la adresa valorilor democratice.

In Romania, coruptia a devenit un flagel impotriva caruia trebuie luptat pe toate planurile, in conditiile in care 76% din romani cred ca mita si relatiile sunt cea mai usoara cale de a obtine servicii publice.

Pentru a progresa ca tara trebuie eradicata atat 'mica coruptie' (bacsis sau spaga) cat si 'marea coruptie' din orice domeniu.

A tolera coruptia, indiferent de nivelul la care se manifesta, inseamna perpetuarea starii de saracie pentru milioane de romani. Coruptia nu afecteaza doar increderea cetatenilor fata de institutiile statului si unii fata de altii, dar ii priveaza pe romani de accesul la servicii de calitate, iar cetateanul, in calitatea sa de contribuabil, dar si beneficiar al serviciilor publice, are dreptul la o prestatie onesta si integra din partea statului si a tuturor celor din jur.

Legislatia si educatia sunt cele doua cai prin care coruptia poate fi combatuta si prin care Romania se poate insanatosi si astfel se poate asigura domnia legii sau 'dictatura legii' asa cum am spus in primele mele declaratii cand am revenit acasa, in 2003!

Dar acest lucru depinde de fiecare dintre noi, depinde de cum fiecare dintre noi intelegem sa ducem aceasta lupta impotriva unui fenomen generalizat si perpetuat timp de zeci de ani.

Tu cum duci aceasta lupta?", a scris pe Facebook Ana Birchall.