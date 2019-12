Peste 10.000 de pelerini s-au inchinat la moastele Sfantului Nicolae si Sfantului Nectarie in cele trei zile in care acestea au stat la Braila, unde au fost aduse cu ocazia sarbatoririi patronului spiritual al orasului, Sfantul Nicolae, dupa cum a informat sambata purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, preot Rares Bucur.

"Peste 10.000 de credinciosi au fost 'calatori pe calea sfintilor' in cele trei zile de pelerinaj, acestia avand posibilitatea ca, in evlavie, sa se inchine si sa sarute moastele Sfantului Ierarh Nicolae si ale Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina, asezate pe baldachinul special amenajat pe esplanada bisericii Sfantul Nicolae din Braila. Manifestarile pastoral-misionare, culturale si social-filantropice organizate de Arhiepiscopia Dunarii de Jos in contextul sarbatoririi ocrotitorului spiritual al orasului Braila s-au incheiat la Catedrala Nasterea Domnului, cu inaugurarea unui Centru pentru tineret, dotat cu cele necesare pentru socializare si petrecerea timpului intr-un cadru primitor in care cartile si prietenii le sunt aproape", a spus Rares Bucur.

Ziua de praznuire a Sfantului Ierarh Nicolae in municipiul Braila a inceput vineri, cu vizita Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, la Spitalul de Recuperare si Boli Cronice "Sfantul Nectarie" Venetia Medical, unde persoanele aflate in Sectia de Ingrijiri Paliative au primit Sfanta Impartasanie.

"Din luna octombrie a acestui an, in baza unui act bisericesc de cooperare si de filantropica lucrare dintre Arhiepiscopia Dunarii de Jos si acest spital brailean, pacientii, insotitorii acestora si personalul medical beneficiaza de asistenta duhovniceasca permanenta, in unitatea medicala fiind amenajata si o capela care a fost pusa sub ocrotirea spirituala a Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul", a precizat preotul Bucur.

In continuare, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Casian, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, a oficiat Sfanta Liturghie in Biserica inchinata Sfantului Ierarh Nicolae din municipiul Braila, care s-a dovedit a fi neincapatoare pentru multimea credinciosilor veniti sa participe la slujba in ziua de cinstire a ocrotitorului spiritual. Acestora li s-au adaugat numerosi tineri si copii, dar si reprezentanti ai autoritatilor civile si militare din acest oras de la Dunare.

Cu aceasta ocazie, Corul Seminarului Teologic "Sfantul Apostol Andrei" din Galati a sustinut un concert de colinde si alte cantari bisericesti specifice perioadei liturgice in care ne aflam.

In cuvantul de invatatura, Parintele Arhiepiscop a vorbit despre viata si minunile savarsite de Sfantul Ierarh Nicolae, model de aparator al dreptei credinte, de blandete si de iubire a celor aflati in nevoi.

"Sfantul Nicolae a fost vazut de catre batranul episcop Nicolae, o rudenie a sa, ca un nou soare care apare pe cerul bisericii ca un invatator mare al dreptei credinte si promotorul iubirii milostive catre toti oamenii, dar indeosebi catre cei bolnavi si copii. De aceea si copiii, in general, il considera pe Sfantul Nicolae ca fiind sfantul nostru. (...) Toate programele liturgice, culturale, educative si social-filantropice desfasurate cu precadere in aceasta saptamana in Braila ne ajuta sa reconstituim chipul blandetii, bunatatii si iubirii milostive a lui Hristos prin Sfantul Ierarh Nicolae, care sa ne apere, sa ne ajute, sa ne inspire si in special sa-i intareasca pe cei care-i poarta numele si faptele sale in Biserica, in societate, in tara si in lume", a spus ierarhul Dunarii de Jos, potrivit site-ului Agerpres.

Dupa Sfanta Liturghie, chiriarhul Dunarii de Jos a premiat 20 elevi care au obtinut rezultate deosebite la concursurile scolare, reprezentanti ai mai multor licee si colegii din judetul Braila. Tinerii au primit diploma eparhiala "Tinerete si credinta", premii in bani si carti de zidire sufleteasca, aparute la Editura Arhiepiscopiei Dunarii de Jos.

Conform traditiei, Primaria Brailei a pregatit si anul acesta 2.500 de portii de sarmale de post, pe care le-a oferit la Biserica "Sfantul Nicolae", dupa oficierea Sfintei Liturghii, iar toti copiii prezenti la slujba au primit daruri de la Mos Nicolae, parohia pregatind in acest scop peste 300 de pachete cu alimente, dulciuri si alte daruri de suflet.