Ernest Andrei Moldoveanu, avocat si fost sef al Baroului Dambovita, a murit dupa 20 de ore de audieri la DIICOT. Barbatul a plecat spre casa, dar atipit la volan si a intrat cu masina intr-un TIR.

Dupa 20 de ore petrecute la sediul DIICOT, pentru a-si reprezenta clientul, avocatul a plecat cu masina spre casa.

Din cauza oboselii baratul a adormit la volan si a intrat cu autoturismul intr-un TIR, pe DN 71, drumul Targoviste - Sinaia, la intrare in Pucioasa.

"Am fost impreuna la acele audieri maraton. Din pacate am depus delegatiile si am asteptat sa fin chemati la audieri. Audierea clientului lui a inceput in jur de 3, al meu in jur de 4 dimineata. In conditiile in care au fost audiati 70-80 de martori chemati, cativa avand si calitatea de suspecti. Dansul a plecat la 6 fara 20, impreuna cu un alt coleg. Pe fondul unei oboseli inerente si motivate s-a intamplat acest nefericit accident. Se pare ca a atipit si a intrat intr-un tir. E o pierdere mare pentru noi. A fost avocat 47 de ani in Baroul Dambovita. Deplangem aceasta pierdere si suntem alaturi de familie", a declarat avocatul Nicolae Pana, colegul lui Andrei Moldoveanu, porivit antena3.ro.