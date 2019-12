Social • 6 Decembrie 2019 • 17:16 17:16 Lectura de un minut

Ministerul Justitiei anunta ca, dupa ce ministrul Catalin Predoiu a participat la dezbateri ''intense'' la Strasbourg in legatura cu punerea in executare a deciziilor CEDO, Comitetul de Ministri a decis sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa dea in loc o decizie de recomandare.



Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat joi la reuniunea de la Strasbourg a Comitetului Delegatiilor Ministrilor in format Drepturile Omului (CM-DH) dedicata supravegherii executarii hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, reuniune prezidata de Panayiotis Beglitis, reprezentantul permanent al Greciei pe langa Consiliul Europei. "Dupa trei ore de dezbateri intense, in urma pozitiei si argumentelor prezentate de Ministerul Justitiei din Romania, Comitetul de Ministri a hotarat sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa emita in loc o decizie de recomandare. Ministrul Justitiei a fost asistat la dezbateri de ambasadorul Razvan Rusu, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Consiliul Europei, agentul guvernamental al Romaniei pentru CEDO, Simona-Maya Teodoroiu, precum si de o echipa de experti din cadrul Ministerului Justitiei si MAE", se arata intr-un comunicat al MJ. Catalin Predoiu a mai avut o intrevedere cu presedintele CEDO, Linos-Alexandre Sicilianos, iar vineri s-a intalnit cu reprezentantii Serviciului de Executare a Hotararilor CEDO, scrie Agerpres. "A fost o dezbatere dificila cu rezultate pozitive pentru Romania. Dar trebuie sa gandim, redactam si aplicam un plan urgent de masuri integrate pentru a rezolva durabil problema conditiilor din penitenciare si siguranta cetatenilor si de a stopa condamnarile Romaniei la CEDO. Ma bucur sa am sprijinul primului-ministru in aceasta directie", a declarat Predoiu. Citeste si: Predoiu, reactie dupa abrogarea recursului compensatoriu Catalin Predoiu a mers sa discute cu oficialii CEDO dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de abrogare a recursului compensatoriu, masura prin care mii de detinuti au iesit mai devreme din inchisori, pe motiv ca stateau in conditii improprii.

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.