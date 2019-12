Uniunea Salvati Romania semnaleaza ca ultimul raport al Avocatului Poporului arata dezastrul din spitalele de psihiatrie din tara: pacientii dorm pe bucati de burete in loc de perna, femeile si barbatii impart aceleasi toalete, le lipsesc medicamente si personal medical este insuficient in comparatie cu numarul pacientilor.



"USR transmite ca problemele din spitale sunt grave, dar vedem si o indiferenta a celor care conduc ministerul Sanatatii fata de pacientii romani. Si nu e o problema de bani, fonduri exista, doar ca nu sunt alocati acolo unde trebuie. Romania ocupa ultimele locuri in Uniunea Europeana, potrivit Eurostat, cand vine vorba despre banii alocati sanatatii, media europeana este de 10% din PIB, tara noastra aloca putin peste 5%.

'Desi sanatatea mintala reprezinta o prioritate la nivel european, decidentii din Romania nu au facut mai nimic pentru soarta semenilor nostri vulnerabili. Acestia sunt “depozitati” in conditii insalubre. Infrastructura de sanatate mintala este precara: supra-aglomerare, personal insuficient – situatie compensata prin recurgerea la imobilizari excesive si necorespunzatoare, conditii precare de igiena, proceduri de supraveghere si de interventie in criza inadecvat aplicate. Sistemele rezidentiale nespitalicesti sunt rareori utilizate pentru ameliorarea sanatatii mintale a pacientilor. Nici vorba de spatii personalizate, de separare pe sexe, de standarde minimale macar ale conditiilor hoteliere. Recentul raport al Avocatului Poporului radiografiaza aceasta realitate cruda din spatele zidurilor, de cele mai multe ori scorojite.

Bineinteles ca dincolo de investitii semnificative in infrastructura de sanatate mintala va trebui luat in discutie un proces amplu si sustinut de dezinstitutionalizare. Statul doar depoziteaza acesti oameni, iata chiar in conditii insalubre si degradante', transmite senatorul USR Adrian Wiener, membru in Comisia de Sanatate.

Daca ne uitam la cifrele efective, vedem ca in anul 2018, ministerul Sanatatii, condus de Sorina Pintea la acea vreme, nu a cheltuit nici macar banii alocati, din cei aproape 9 miliarde de lei au fost cheltuiti putin peste 5 miliarde. De ce? Din ignoranta fata de sistemul de sanatate, pentru ca nu le pasa de soarta celor vulnerabili. Ca doar am vazut de-a lungul timpului cum politicienii se trateaza in spitale private ori in afara tarii.

In fata acestei realitati din spitalele de psihiatrie, USR propune:



Depolitizarea, profesionalizarea si dinamizarea activitatii Consiliului de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, autoritate autonoma, aflata sub control parlamentar.



Construirea unor sisteme rezidentiale nespitalicesti, de tip locuinta protejata, finantate din fonduri locale, care sa faciliteze utilizarea serviciilor de psihoterapie de grup.



Integrarea progresiva si asistata a pacientilor in comunitate.



Stimularea pe cat posibil a incadrarii in munca a pacientilor cu obstacole psihice.



Facilitarea autonomiei si independentei, atat cat o permite starea clinica; tranzitia dinspre tutela spre decizie asistata pentru ca acesti oameni sa se bucure de exercitarea drepturilor fundamentale.







Raportul realizat de Avocatului Poporului despre situatia spitalelor de psihiatrie din tara