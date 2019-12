USR Bucuresti a reactionat dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de chemare in judecata a primarului general Gabriela Firea.



"Minciunile raman minciuni. Acum doi ani, Gabriela Firea si-a pus subalternii sa-i tina pe hol pe cetatenii veniti sa asiste la sedinta Consiliului General. A declarat apoi ca USR i-a instigat pe oameni impotriva ei, ca cei prezenti ar fi vrut sa o linseze si ca politistii locali ar fi fost agresati. A fost o cascada de minciuni pentru care USR a deschis actiune in justitie.

Dupa doi ani, instanta a constatat ca minciunile Gabrielei Firea nu pot fi incadrate ca incalcari ale legii. Asta nu inseamna ca minciunile nu au existat. Inseamna doar ca ele nu pot fi sanctionate legal.

Pot fi in schimb sanctionate la vot.

Pentru ca problema Bucurestiului nu este legata doar de faptul ca are un primar total incompetent. Problema este ca Gabriela Firea este, in plus, lipsita de orice urma de bun-simt. Este un primar dispus sa minta, sa insele, sa faca din negru alb si din alb negru, incapabila sa-si recunoasca limitele sau macar erorile, incapabila sa lucreze intr-o alta logica decat in cea a beneficiului politic marunt pentru sine si a beneficiului financiar major pentru cei din jurul ei.

Citeste si: USR a pierdut procesul intentat Gabrielei Firea pentru calomnie

USR Bucuresti respecta deciziile instantei. In egala masura, respecta si adevarul istoric: cu sau fara incadrare juridica, minciunile raman minciuni. Iar in cazul Gabrielei Firea, decizia instantei doar o salveaza de la plata prejudiciilor, nu si de la dispretul bucurestenilor care vad cum orasul se sufoca sub un munte de incompetenta si nepasare", arata reprezentantii USR Bucuresti pe Facebook.