Politistii din cadrul IPJ Buzau au facut daruri de Mos Nicolae unei fetite in varsta de 9 ani, Nicoleta, din satul Recea, comuna Bisoca, o localitate din Muntii Buzaului, care in luna septembrie a.c. s-a pierdut in padure si a fost gasita dupa aproape 14 ore de cautari.



"O mai stiti pe Nicoleta? De Mos Nicolae, am venit sa o imbratisam din nou si sa-i uram 'La Multi Ani!'. Am revazut-o cativa dintre politistii care in seara zilei de 13 septembrie a.c., in jurul orei 19,00, au fost alertati de catre parinti, dupa ce fetita nu a mai revenit la domiciliu, desi plecase in imprejurimi. Dupa o noapte de cautari, a doua zi dimineata, in jurul orei 11,00, fetita a fost gasita de catre politisti si scoasa din 'Cuibul ursilor', asa cum numesc localnicii zona in care Nicoleta a stat peste noapte", se precizeaza intr-un comunicat transmis Agerpres de catre IPJ Buzau.

Potrivit sursei citate, politistii s-au bucurat de revederea fetitei, iar din discutiile purtate si-au dat seama ca nu a mai uitat drumul catre casa, unde o asteapta parintii si ceilalti sase frati.

"Nicoleta si ceilalti frati si-au intampinat oaspetii cu ochii plini de bucurie la vederea darurilor, achizitionate de politisti si oferite chiar de seful Inspectoratului de Politie Judetean Buzau", mai precizeaza comunicatul IPJ Buzau.

Pe 13 septembrie, a.c., o fetita in varsta de 8 ani si 10 luni din comuna Bisoca, judetul Buzau, plecata la bunicul aflat la coasa, a ratacit drumul si s-a pierdut in padure. Peste 200 de persoane, dintre care 100 de politisti si 30 de jandarmi, au gasit-o dupa circa 14 ore de cautari. Fetita a fost descoperita intr-o poiana la 4 kilometri departare de casa de un politist de la Investigatii Criminale, aflat intr-un elicopter MAI care survola zona.