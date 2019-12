Peste 140.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza rujeolei in 2018, conform noilor estimari ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC). Aceste decese au survenit din cauza extinderii cazurilor de rujeola la nivel global, pe fondul epidemiilor devastatoare din toate regiunile.



Majoritatea deceselor au fost in randul copiilor cu varsta sub 5 ani. Bebelusii si copiii foarte mici sunt supusi celui mai mare risc de infectie cu rujeola, cu potentiale complicatii, inclusiv pneumonie si encefalita (o inflamatie a creierului), precum si dizabilitate pe viata – leziune cerebrala permanenta, pierderea vederii si a auzului.

Conform dovezilor publicate recent, contactarea virusului rujeolei poate avea si alte consecinte asupra sanatatii pe termen lung, virusul afectand memoria sistemului imunitar timp de luni sau chiar ani dupa infectie. Aceasta ‘amnezie’ imuna ii lasa pe supravietuitori vulnerabili la alte boli potential letale, precum gripa sau diareea severa, prin vatamarea apararii imune a organismului.

„Faptul ca un copil moare de o boala ca rujeola, ce poate fi prevenita prin vaccinare, este, sincer vorbind, revoltator si un esec colectiv in protejarea celor mai vulnerabili copii ai lumii”, a spus Dr. Tedros Adhanom Ghebreysus, Directorul General al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. „Pentru a salva vieti, trebuie sa ne asiguram ca toti pot beneficia de vaccinuri – ceea ce inseamna sa investim in imunizare si asistenta de sanatate de calitate ca un drept pentru toti”.

Rujeola poate fi prevenita prin vaccinare

Cu toate acestea, ratele de vaccinare au stagnat pe plan global in ultimul deceniu. OMS si UNICEF estimeaza ca, la nivel global, 86% din copii au primit prima doza de vaccin prin serviciile de vaccinare de rutina din tara lor in 2018 si mai putin de 70% au primit a doua doza recomandata.

Potrivit unui comunicat remis 9am, la nivel global, acoperirea cu vaccinuri contra rujeolei nu este adecvata prevenirii epidemiilor. OMS recomanda ca este nevoie de acoperire vaccinala cu doua doze in proportie de 95% in fiecare tara si toate comunitatile pentru a proteja populatiile de aceasta boala.

In Romania, de la debutul epidemiei de rujeola (2016) si pana la finalul lunii noiembrie 2019, s-au inregistrat 18.711 de cazuri de rujeola, soldate cu 64 de decese. Marea majoritate a imbolnavirilor s-au produs in cazul copiilor nevaccinati. In 2018, in Romania, rata de vaccinare pentru primul vaccin antirujeolic (MCV1) a fost de 90%, iar pentru cel de-al doilea (MCV2) de 81%, in crestere fata de anii precedenti (87% MCV1 in 2017; 75% MCV2 in 2017).

Tarile cele mai sarace sunt cel mai afectate

Estimand numarul total de cazuri si decese la nivel global si dupa regiuni, raportul arata ca cele mai grave impacturi ale rujeolei au fost in Africa sub-Sahariana, unde, constant, multi copii nu au fost vaccinati.

In 2018, tarile cel mai afectate -tarile cu cu cea mai mare rata a incidentei a bolii –au fost Republica Democrata Congo (RDC), Liberia, Madagascar, Somalia si Ucraina. Aceste cinci tari au inregistrat aproape jumatate din toate cazurile de rujeola din lume.

„Noi am avut un vaccin sigur si eficient timp de peste 50 de ani,” a declarat Dr. Robert Linkins, seful filialei pentru Controlul accelerat al bolilor si Monitorizarea bolilor care pot fi prevenite prin prin vaccinare din cadrul CDC si Presedinte al Initiativei Impotriva Rujeolei si Rubeolei. “Aceste date estimative ne amintesc ca orice copil de oriunde, are nevoie si merita sa primeasca acest vaccin care salvator. Trebuie sa inversam trendul si sa punem capat acestor decese care pot fi prevenite prin imbunatatirea accesului la vaccinul impotriva rujeolei si a administrarii acestuia”.

Chiar daca cele mai mari impacturi au fost in cele mai sarace tari, unele tari foarte bogate s-au confruntat cu epidemii de rujeola, cu consecinte semnificative pentru sanatatea populatiei.

Anul acesta, Statele Unite au raportat cel mai mare numar de cazuri din ultimii 25 de ani, in timp ce patru tari din Europa - Albania, Cehia, Grecia si Marea Britanie – au pierdut, in 2018, statutul de tari in care rujeola a fost eliminata, in urma epidemiilor prelungite ale bolii. Acest lucru se intampla daca rujeola reapare intr-o tara dupa ce a fost declarata ca fiind eliminata si daca transmiterea acesteia se mentine continuu in tara timp de mai mult de un an.

Investitiile si angajamentul, necesare pentru a asigura un raspuns eficient contra rujeolei

Initiativa impotrivaRujeolei si Rubeolei (IR&R) – care include Crucea Rosie Americana, CDC, UNICEF, Fundatia Natiunilor Unite si OMS – precum si Gavi, Vaccine Alliance, ajuta tarile sa raspunda la epidemiile de rujeola, un exemplu fiind campaniile de vaccinare de urgenta.

Pe langa imunizarea rapida impotriva rujeolei, raspunsul la epidemie include eforturile de a reduce riscul de deces prin tratament administrat la timp, mai ales pentru complicatii corelate, precum pneumonia. Alaturi de parteneri, Organizatia Mondiala a Sanatatii ofera sprijin tarilor pentru a gestiona situatiile, inclusiv in pregatirea asistentilor medicali pentru a ingriji eficient copiii care sufera de efectele bolii.

Dincolo de raspunsul la epidemie, exista o nevoie urgenta a tarilor si a comunitatii globale de a continua sa investeasca in programe nationale de inalta calitate de imunizare si de monitorizare a bolilor, care asigura depistarea rapida a izbucnirii epidemiilor de rujeola si oprirea lor inainte de pierderea vietilor omenesti.

„Este o tragedie ca lumea asista la o crestere rapida a cazurilor de deces din cauza unei boli ce poate fi prevenita usor cu un vaccin,” a spus Dr. Seth Berkley, CEO la Gavi, Vaccine Alliance. „In timp ce ezitarea si inactiunea sunt provocari ce trebuie depasite, cele mai mari epidemii de rujeola au lovit tari cu sisteme slabe de imunizare si de sanatate. Trebuie sa facem tot ce putem pentru a ajunge la cei mai vulnerabili si acesta va fi un un tel fundamental al Gavi in urmatorii cinci ani”.

Se estimeaza ca, in ultimii 18 ani, vaccinarea impotriva rujeolei a salvat peste 23 milioane de vieti.

Initiativa impotriva Rujeolei si Rubeolei

IR&M este un parteneriat global fondat de Crucea Rosie Americana, CDC, Fundatia Natiunilor Unite, UNICEF si OMS, care s-a angajat sa creeze si si sa mentina o lume fara pojar, rubeola si sindrom rubeolic congenital. Infiintata in 2001, initiativa a ajutat la vaccinarea a peste 2,9 miliarde de copii si la salvarea a peste 21 de milioane de vieti prin extinderea vaccinarii, imbunatatirea reactiei fata de imbolnavire, monitorizare si evaluare, si cresterea increderii publice si a cererii pentru imunizare.

„Suntem alarmati de cresterea cazurilor de rujeola in SUA si in toata lumea—dar exista speranta”, a afirmat Gail McGovern, President & CEO, American Red Cross. „Epidemiile de rujeola sunt total previzibile prin sisteme solide care asigura ca fiecarui copil i se administreaza vaccinurile care-i salveaza viata”.

„Numarul inacceptabil de copii decedati anul trecut din cauza unei boli ce putea fi prevenita este dovada ca rujeola, oriunde apare, e o amenintare pentru copiii de pretutindeni”,a declarat Henrietta Fore, Directorul Executiv al UNICEF. „Atunci cand copiii nu sunt vaccinati in numar semnificativ, intregi comunitati se afla in risc. Vedem acest lucru si in prezent, in locuri indepartate, ca in Republica Democrata Congo, unde rujeola a ucis pana in prezent peste 4.500 de copii sub varsta de cinci ani; sau in Samoa, unde o epidemie raspandita rapid a lasat multi copii bolnavi si nemaiputand sa mearga la scoala.”

„Aceste date actualizate arata ca, din nefericire, regresam,in lupta noastra impotriva unei boli care poate fi prevenita usor: rujeola”, a afirmat Kathy Calvin, Presedinte si CEO la Fundatia Natiunilor Unite. „Dar putem schimba situatia prin actiuni colective, angajament politic solid si acoperirea unor goluri de finantare critice. Munca in echipa functioneaza—este singura modalitate prin care vom putea sa ajungem la toti, oriunde cu vaccinuri si servicii care salveaza vieti, si, in mare,sa atingem Obiectivele de Dezvoltare Sustenabila ale ONU.”