Centrul de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie anunta finalizarea unei noi cercetari care evidentiaza efectele consumului moderat de bere in raport cu sanatatea. Cercetarea a avut ca obiective identificarea modificarilor produse de consumul moderat de bere asupra calitatilor motrice (viteza si forta), precum si identificarea modificarilor asupra indicelui de apa din organism, a tesutului muscular si a celui adipos, a frecventei cardiace si oxigenului din sange.



Studiul „Influenta consumului de bere asupra calitatilor motrice forta si viteza” a fost realizat de Conf. Univ. Dr. Mariana Rotariu si Asist. Univ. Drd. Catalin Ionite de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi si s-a derulat in perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019.

„Studiul pe care l-am realizat a aratat ca atunci cand sunt respectate cantitatile indicate de un consum moderat de bere si se urmeaza o dieta alimentara echilibrata, se observa efecte benefice asupra organismului prin cresterea indicelui de apa din organism, a masei musculare, dar si prin scaderea tesutului adipos. De asemenea, un consum moderat de bere poate ajuta organismul sa se adapteze mai repede in urma unui efort fizic precum 100 metri viteza si poate conduce la o mai buna oxigenare pana la nivelul capilarelor mici”, spune Asist. Univ. Drd. Catalin Ionite.

Esantionul a inclus 50 de subiecti cu varste intre 20-35 de ani, sportivi amatori, cu o inaltime cuprinsa intre 160-200 cm si o greutate intre 50-123 kg. Masuratorile au fost efectuate inainte de ingestia berii, dar si la o luna de consum zilnic, inainte si dupa o situatie de efort fizic, cantitatea de bere consumata respectand limitele consumului moderat stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii: 330 ml bere/zi in cazul femeilor si 660 ml de bere/zi in cazul barbatilor.

„Ma bucur ca cercetatori din Romania au aprofundat legatura dintre consumul moderat de bere si rolul sau in recuperarea dupa o activitate fizica, venind cu rezultate care sunt de interes pentru comunitatea stiintifica si care evidentiaza noi efecte pe care consumul moderat de bere il poate avea in raport cu sanatatea. Fiind o bautura populara, preferata de romani, este important ca putem evalua prin studii de specialitate, impactul pe care il poate avea asupra stilului nostru de viata”, spune dr. Corina Zugravu, Presedinte Centrul de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, berea este un aliment care consumat in mod moderat poate aduce beneficii organismului. Cerealele, in special orzul, reprezinta o sursa importanta de proteine, fibre si vitamine de tip B.

Consumul moderat de bere si parametrii forta si viteza

Conform studiului, consumul moderat de bere poate conduce la o normalizare a fortei musculare. Mai mult decat atat, persoanele care practica sport la nivel de amator nu ar trebui sa se ingrijoreze cu privire la pierderea masei musculare, atata timp cat respecta recomandarea facuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si urmeaza o dieta echilibrata.

Astfel ca la nivelul antebratului drept s-a observat o medie de 50,503 kgf (initial) si 52,106 kgf (dupa efortul fizic), care ulterior, dupa consumul de bere, a fost de 50,036 kgf (initial) si 51,441 kgf (dupa efortul fizic) cu o abatere standard de +7 kgf.

Pentru majoritatea oamenilor, bratul drept este predominant folosit pentru activitatile zilnice, de aceea este mai puternic si mai indemanatic decat cel stang. Astfel, in ceea ce priveste antebratul stang, a rezultat o medie de 48,828 kgf (initial) si 48,823 kgf (dupa efortul fizic), care ulterior, dupa consumul de bere, a fost de 48,209 kgf (initial) si 48,846 kgf (dupa efortul fizic) cu o abatere standard de +7 kgf.

Analizand valorile la nivelul intregului lot s-a observat ca in urma consumului moderat de bere, valorile obtinute s-au situat mai aproape de medie, fata de valorile obtinute inaintea consumului de bere. Acest lucru ne indica faptul ca plaja de valori obtinute in urma consumului de bere s-a micsorat, concentrandu-se in jurul mediei. Acest lucru poate fi datorat variabilelor dependente, precum celor 17 vitamine, 14 minerale si 16 aminoacizi esentiali organismului oferiti de consumul de bere, variabilelor independente precum oboseala psihica si fizica, starea generala de sanatate, conditiile meteo etc.

In ceea ce priveste viteza, este cunoscut faptul ca dupa varsta de 20 de ani ea nu se mai poate imbunatati decat prin intermediul tehnicii de executie. Lucrul cel mai important pentru persoanele care nu practica sportul de performanta este de a o mentine la acelasi nivel.

Viteza realizata de lot pe o distanta de 100 metri a prezentat variatii nesemnificative, de la 14,69234286 (m/s) la 14,83428571 (m/s), insemnand o diferenta de 0,14194285 (m/s) pentru o abatere standard de 0,9138 (m/s), respectiv 0,9563 (m/s). Acest lucru fiind explicat, si in acest caz, de multitudinea de variabile independente la care au fost supusi subiectii.

Consumul moderat de bere si adaptarea la efort

Studiul indica o adaptare mai buna la efort in urma consumului de bere in cazul subiectilor testati. Acest parametru a fost observat mai ales prin valoarea frecventei cardiace. Astfel, s-a observat o regularizare si o organizare a datelor, printr-o reducere a frecventei cardiace cu aproape doua batai pe minut dupa efortul fizic, in urma unui consum moderat de bere timp de 30 de zile. Acest lucru ajuta organismul sa isi revina mai rapid dupa un efort fizic intens, cum este o alergare de 100 metri viteza.

Consumul moderat de bere si masa musculara

In ceea ce priveste parametrul masa musculara, studiul a aratat o crestere de aproape 1% a masei musculare in urma consumului dozei recomandate de 660 ml de bere/zi timp de 30 de zile, inclusiv la testarea subiectilor dupa efort fizic. Acest fapt poate fi explicat prin cresterea procentului de apa in organism, dar si a complexului de vitamine de tip B, provenite de la cereale si drojdie. Astfel, arderile sunt intensificate, rezultand o scadere a tesutului adipos, ceea ce impiedica procesul de catabolism a tesutului muscular, impiedica descompunerea proteinelor musculare si stimuleaza sinteza proteica din muschi. De asemenea, este facilitata sintetizarea in tesutul muscular a adenozintrifosfatului, un compus organic natural, utilizat la contractia musculara, a carui energie eliberata se utilizeaza mai ales in procesul de sinteza a proteinelor.

Consumul moderat de bere si diminuarea tesutului adipos

De asemenea, potrivit studiului, hidratarea organismului conduce la o posibila imbunatatire a concentratiei de oxigen din sange, ceea ce ar genera o ardere calorica marita. Studiul arata o diferenta a parametrului de grasime corporala atat inainte cat si dupa consumul de bere. Aceasta variatie inainte de consumul de bere indica o medie de 19,549% a stratului adipos inainte de efort fizic, respectiv de 19,470% dupa efortul fizic. Dupa consumarea cantitatii de bere timp de 30 de zile, s-a constatat o scadere a tesutului adipos din organism, dar si o intensificare a arderilor in timpul efortului fizic.

Consumul moderat de bere si hidratarea corpului

Masuratorile in ceea ce priveste parametrii de hidratare a corpului inainte si dupa efectuarea de efort fizic, confirma faptul ca un consum moderat de bere poate favoriza o imbunatatire a hidratarii corporale, coeficientul de hidratare a corpului fiind mai ridicat chiar si dupa efort fizic, in cazul persoanelor care au consumat bere timp de 30 de zile. Acest lucru se poate datora in special cantitatii ridicate de apa din compozitia berii, de peste 90%, dar si a vitaminelor si mineralelor pe care berea le contine: calciu, vitamine B (B9 - acid folic, B2, B3, B5), magneziu, sodiu, fier, potasiu.