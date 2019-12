Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, lanseaza critici dure la adresa PNL.



"Vis-a-vis de cursul euro, ne-a costat din rezervele valutare ale Romaniei peste un miliard de euro interventia BNR in piata pentru a putea tine cursul valutar sub cinci lei.

Am facut o analiza a cat a costat si evolutia economica a Romaniei in prima luna de guvernare a PNL si pot spune cu siguranta ca PNL egal PDL, egal CDR, perioada 1996-2000. In guvernarea CDR s-au inchis si vandut Bancorex si Bankoop. Acum, aflam ca CEC va fi listata la bursa si Hidroelectrica la fel. Suntem in situatia in care o luna de guvernare PNL a costat Romania peste zece miliarde de lei. Si acum sa va prezint cifre: imprumuturi de 8,5 miliarde, in situatia in care noi eram acuzati ca indatoram tara. Noi, de fapt, imprumutam 3,9 miliarde, cel mai mare imprumut al Romaniei pe timpul PSD, 3,9 miliarde in cea mai grea luna. Iata ca ei au imprumutat 8,5 miliarde", a declarat Budai, citat de antena3.ro.