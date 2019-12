Social • 6 Decembrie 2019 • 15:42 15:42 Lectura de un minut

Un sofer neatent in varsta de 20 de ani din Cluj-Napoca a reusit totuei sa evite o tragedie, dupa ce a traversat calea ferata in momentul in care se apropia un tren.



Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Soferul a ignorat complet semnalele luminoase si acustice, atentia fiindu-i distrasa intrucat la momentul respectiv era implicat intr-o convorbire telefonica, noteaza stirileprotv.ro. Atentie la tren! "«Doamne-Ti, multumesc!» Acesta a fost primul gand al tanarului sofer dupa ce a reusit sa scape fara nicio zgarietura in urma acestui eveniment. Citeste si: Tanara de 20 de ani din Galati, ranita grav dupa ce a sarit... In seara zilei de 4 decembrie 2019, tanarul in varsta de 20 de ani, din Cluj-Napoca, se intorcea de la munca, din Jucu, iar o clipa de neatentie putea sa-l coste viata. La trecerea la nivel cu calea ferata din Jucu Herghelie, acesta nu a respectat semnalele luminoase si acustice, fiind surprins in gabaritul caii ferate de trenul care circulatia pe relatia Cluj-Bistrita Nord. Cel in cauza ne-a marturisit ca, de-a lungul timpului, a tratat toate lucrurile cu responsabilitate; nu a mai avut niciodata un eveniment rutier. Insa, ne-a relatat ca, in acel moment, atentia ii era distrasa de convorbirea telefonica pe care o purta. Acum, il incearca sentimente contradictorii. E suparat ca a predat permisul de conducere pentru 90 de zile, insa e bucuros ca se afla printre noi. Citeste si: Doi pui de urs au fost loviti mortal de un tren, in zona Lunca de Sus Masina se repara, permisul se redobandeste. Tanarul isi va petrece sarbatorile alaturi de cei dragi. Suntem convinsi ca experienta prin care a trecut il va ajuta sa pretuiasca mai mult viata si sa fie si mai responsabil decat a fost pana acum", arata IPJ Cluj intr-o postare pe Facebook.

