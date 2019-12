Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, dupa ce a fost audiat peste cinci ore la Parchetul General in dosarul "Colectiv", ca a facut "tot ceea ce era omeneste posibil" pentru ranitii in incendiu, internati in spitale, si ca nu a refuzat niciun ajutor din strainatate.



Nicolae Banicioiu a fost audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in care se fac cercetari in legatura cu modul de interventie a autoritatilor medicale dupa incendiul din octombrie 2015.

"Le-am spus tot ce cred eu ca era necesar sa le spun (procurorilor - n.r). Am raspuns la toate intrebarile. (...) Credeti-ma ca si eu si ceilalti am fi vrut sa facem mai mult si credeti-ma ca am facut tot ce era omeneste posibil. (...) Nu am refuzat niciun ajutor (din strainatate - n.r.)", a spus Banicioiu, la iesirea din sediul Parchetului General.

La un moment dat, Banicioiu a fost luat la intrebari de catre un supravietuitor al incendiului, Mihai Grecea, care i-a reprosat faptul ca ranitii au fost lasati sa moara "ca niste caini" in spitale.

"De ce ne-ati lasat sa murim ca niste caini, atunci, prin spitale? Au fost banii mai importanti, miza politica?", l-a intrebat Mihai Grecea.

Banicioiu: "Medicii nostri pot face fata cu brio oricarei situatii"

"Nu. Noi am spus din primul moment ca asiguram tot costul tratamentului. Am facut tot ceea ce era omeneste posibil. Si eu si doctorii. Nu acuzati salvatorii. Vorbiti si despre oamenii care au fost salvati. Eu am incercat sa repar. (...) Ganditi-va ca noi am trimis afara toti pacientii atunci, cand doctorii au decis. Cine decidea cand pleaca pacientul? Medicul. Ministrul nu putea sa interfereze in tratamentul medical", i-a raspuns fostul ministru al Sanatatii.

In noiembrie 2015, la putin timp dupa tragedia de la Colectiv, Nicolae Banicioiu declara ca autoritatile romane nu au nevoie de ajutor din strainatate pentru a trata ranitii. "Nu avem nevoie de nimic in acest moment. Medicii nostri pot gestiona situatia. Din Franta si Germania, din foarte multe parti, am primit astfel de solicitari. (...) Momentan, noi ne descurcam foarte bine, iar medicii nostri pot face fata cu brio oricarei situatii", declara Banicioiu, ministru al Sanatatii la acea vreme.

Un an mai tarziu, in noiembrie 2016, parintii victimelor au depus o plangere penala la Parchetul General, in care mai multi oficiali guvernamentali si din sistemul de sanatate erau acuzati in legatura cu modul in care au intervenit autoritatile dupa producerea incendiului in clubul Colectiv.

Dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in forma agravata

Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in forma agravata, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, privind interventia autoritatilor si acordarea primelor ingrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenta medicala acordata acestor victime, imprejurarile legate de posibile infectii nosocomiale si de actiunile ori inactiunile functionarilor publici in legatura cu transferul persoanelor vatamate la unitati de spital din strainatate.

In dosarul principal, pe 28 aprilie 2016, au fost trimisi in judecata patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, dar si fostul primar Cristian Popescu Piedone.

In urma incendiului din 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv, 64 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, informeaza Agerpres.