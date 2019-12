Uniunea Salvati Romania a pierdut definitiv procesul intentat primarului general, Gabriela Firea, pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie si imagine, informeaza Primaria Capitalei, prin intermediul unui comunicat.



Gabriela Firea fusese chemata in instanta in iunie 2017 de catre consilierii municipali Roxana Wring, Ana Ciceala, Alexandru Gadiuta si USR, care ii solicitau daune morale in valoare totala de 500.000 lei, pentru formularea de afirmatii denigratoare, defaimatoare si mincinoase.

"Doi ani in care Uniunea Salvati Romania, Wring Roxana-Sanda, Ciceala Ana-Maria si Gadiuta Alexandru Valeriu au sperat ca vor primi de la Gabriela Firea cate 125.000 de lei, daune morale pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie si imagine privata. Tribunalul Bucuresti a respins integral cererea de chemare in judecata, stabilind ca nu sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale. Asadar, dosarul nr. 21.166/3/2017 se inchide dupa doi ani de zbateri din partea celor patru reclamanti", a spus Firea, citata in comunicat.

Conform PMB, instanta a stabilit ca declaratiile formulate in mass-media de catre primarul Capitalei, in contextul incidentului din 8 iunie 2017, cand un grup de persoane a patruns "prin violenta" in sediul Primariei si ulterior in sala unde avea loc sedinta Consiliului General, "nu au caracterul unei fapte ilicite, nefiind formulate cu rea-credinta", ci doar cu scopul de a exprima opinia personala a Gabrielei Firea. De asemenea, instanta arata ca reclamantii nu au putut dovedi ca au suferit vreun prejudiciu, se mai arata in comunicat.

Aproximativ 20 de cetateni si reprezentanti ai unor asociatii au intrat, pe 8 iunie 2017, la sedinta de Consiliu General, creand o busculada, dupa ce au asteptat aproximativ o ora la intrarea in Primaria Capitalei, pentru a li se permite accesul. Primaria Capitalei anunta ulterior ca reprezentantii USR din Consiliul General al Municipiului Bucuresti care au fost implicati in incidentele de la sedinta CGMB vor fi citati in fata Comisiei juridice si de disciplina a Consiliului General, scrie Agerpres.

Pe 9 iunie 2017, USR anunta ca a depus o actiune in instanta la adresa Gabrielei Firea, pentru calomnie, acuzand-o ca, in calitatea ei de primar si functionar public, ar fi "diseminat informatii mincinoase, desi cunostea caracterul fals" al acestora. USR mai preciza ca nu a avut niciun rol in aducerea cetatenilor respectivi la sedinta Consiliului, "in afara gestului facut pe loc de catre colegii Alexandru Gadiuta si Ana Ciceala de a incerca sa-i convinga pe politisti sa le deschida usa oamenilor".