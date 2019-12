Social • 6 Decembrie 2019 • 11:34 11:34 Lectura de un minut

Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau 20%) era operata de companii cu sediul in Marea Britanie, in timp ce flota aeriana din Romania era compusa din 62 de avioane, adica 0,9% din flota UE, arata datele publicate vineri de Eurostat cu ocazia zilei internationala a aviatiei civile (ONU).



Statele membre cu cele mai mari flote aeriene sunt in ordine: Marea Britanie (1.312 avioane sau 20% din totalul de 6.711 de avioane), Germania (1.100 avioane sau 16%), Franta (571 de avioane sau 9%), Irlanda (569 avioane sau 8%) si Spania (509 avioane sau 8%). La polul opus sunt Cipru (10 avioane), Lituania (27 avioane), Croatia (30 avioane), Slovenia (42 avioane), Estonia (46 avioane), Bulgaria (54 avioane), Letonia (57 avioane) si Romania (62 avioane). De asemenea, datele Eurostat arata ca din flota totala de 6.711 de avioane din UE aproximativ o cincime (21%) sunt avioane cu o vechime mai mica de cinci ani, aproape o treime (27%) sunt avioane cu o vechime cuprinsa intre cinci si noua ani, 19% sunt avioane cu o vechime cuprinsa intre 10 si 14 ani, 17% sunt avioane cu o vechime cuprinsa intre 15 si 19 ani si restul de 17% sunt avioane mai vechi de 20 de ani. In randul statelor membre, peste jumatate din flota de avioane avea o vechime de peste 20 de ani in Suedia (55%), Lituania (52%) si Croatia (50%). De asemenea, avioanele cu o vechime de peste 20 de ani reprezentau mai mult de o treime din flota aeriana din Bulgaria (44%), Cipru (40%) si Romania (39%), scrie Agerpres. In contrast, operatorii din Croatia si Cipru nu aveau in 2017 avioane cu o vechime mai mica de cinci ani, iar in alte noua state membre UE, mai putin de 10% din flota de avioane era compusa din aparate cu o vechime mai mica de cinci ani: Bulgaria, Lituania si Slovacia (fiecare cu 4%), Slovenia (5%), Romania (6%), Cehia, Estonia si Italia (fiecare cu 7%) si Grecia (putin sub 10%). Citeste si: Romania s-a calificat in grupele principale ale Campionatului... Eurostat subliniaza ca aceste date nu iau in calcul avioanele cu motoare cu piston, elicopterele si aeronavele cu o greutate maxima la decolare mai mica de 2.600 de kilograme.

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.