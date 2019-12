Andrei Caramitru, membru USR, prezinta diferentele dintre Romania si Elvetia, explicand de ce avem o "educatie catastrofala".



"De ce avem o educatie catastrofala? Diferenta dintre Romania si Elvetia.

De exemplu la istorie - in Elvetia inveti sa gandesti si sa dezbati teme importante. In Romania inveti sa repeti ca papagalul minciuni.

In Romania: inveti o istorie contrafacuta, de fapt o propaganda nationalista in care se repeta doar marile momente de victorie ale noastre si atat, nimic din context, nimic international. Si trebuie sa le stii pe de rost: cand a fost batalia de la Vaslui? Intre ce an si ce an a domnit Stefan cel Mare? Atat. Habar nu ai de ce s-au batut. Nu ti se spune situatia politica sau ca de fapt puterile din jur erau de o suta de ori mai importante, sau de ce s-au intamplat diversele evenimente. Despre istoria reala a Europei sau a lumii - nu inveti nimic.

In Elvetia:

Citeste si: Caramitru: Foarte tare numirea lui Berbeceanu