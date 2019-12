Un barbat in varsta de 68 de ani a fost arestat dupa ce a recunoscut ca si-a omorat sotia, in timp ce se certau, a anuntat joi, prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ion Vestemean, printr-un comunicat de presa remis Agerpres

"La data de 3.12.2019, organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de lovituri cauzatoare de moarte, prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat la art. 195 Cod penal Din cercetarile efectuate s-a retinut urmatoarea situatie de fapt: In dimineata de 2.12.2019, cei doi soti: victima in varsta de 66 ani, nascuta si domiciliata in judetul Sibiu si inculpatul, in varsta de 68 ani, nascut si domiciliat in judetul Sibiu, care locuiau impreuna dar in camere separate, se certau in locuinta, in camera locuita de inculpat. Victima il certa si il injura, iar la un moment dat, vrand sa ii inchida gura, inculpatul a lovit-o pe victima la nivelul fetei si a strans-o de gat, aceasta decedand ulterior", se arata in comunicatul prim procurorului Ion Vestemean.

Potrivit sursei citate, barbatul acuzat de crima a incercat ulterior "sa ingereze o cantitate de erbicid si a dormit alaturi de cadavru". A doua zi autorul a anuntat un vecin cu privire la fapta, iar acesta l-a informat pe fiul victimei despre incident.

Inculpatul si-a recunoscut fapta, "aratand insa ca doar ar fi lovit-o pe fosta sa sotie cu muchia palmei la nivelul barbiei, nu ca ar fi strans-o de gat."

"La data de 04.12.2019 a fost dispusa efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspect, iar prin ordonanta din 04.12.2019 a fost schimbata incadrarea juridica a faptei din infractiunea de lovituri cauzatoare de moarte in infractiunea de omor, prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen. si a fost pusa in miscare actiunea penala fata de inculpat. Urmare a probatoriului administrat, prin ordonanta procurorului din data de 04.12.2019 s-a dispus retinerea suspectului pe o perioada de 24 de ore pentru savarsirea infractiunii de omor, prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat la art. 188 alin. 1 C.pen., Ulterior procurorul de caz a solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Sibiu arestarea preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 zile, iar instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 zile", se mai mentioneaza in comunicatul mentionat.