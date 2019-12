Barbatii care se mentin activi isi pot injumatati riscul de cancer de prostata, sugereaza un studiu citat joi de Press Association.



Cercetatorii sustin ca exercitiile fizice - printre care se numara si gradinaritul sau mersul pe jos - au un efect de protectie ''mai important'' decat se credea anterior.

O echipa finantata de Fondul Mondial pentru Cercetari asupra Cancerului (World Cancer Research Fund - WCRF) si Cancer Research UK a utilizat o metoda robusta de masurare a activitatii fizice in randul a 79.148 de barbati cu cancer de prostata si 61.106 care nu au fost diagnosticati cu aceasta afectiune.

Cercetatorii s-au bazat cu precadere pe analiza variatiilor din secventa ADN, asociate activitatii fizice, mai degraba decat pe nivelul de miscare autoraportat de subiecti.

Studiul, la care au participat in principal barbati cu varste de peste 50 de ani, a descoperit ca subiectii cu cel mai mare nivel de activitate fizica prezentau o reducere cu 51% a riscului de cancer de prostata in comparatie cu cei mai putin activi, scrie Agerpres.

''Cu cat nivelul de activitate e mai mare, cu atat este mai bine, sugereaza concluziile noastre'', a declarat doctor Sarah Lewis, lector principal in epidemiologie genetica la Bristol Medical School. ''Am recomanda ca barbatii sa fie cat mai activi fizic. Dovezile noastra sugereaza ca a fi activ este benefic in ceea ce priveste riscul de cancer de prostata. Insa nu este necesar sa fie o activitate viguroasa sau sa se practice sporturi de echipa; e suficient sa se miste corpul'', a precizat autoarea principala a cercetarii care a dat in acest sens exemple precum gradinaritul, mersul pe jos sau ''alte activitati ce pot fi incluse in rutina zilnica''.

''Acest studiu este cel mai mare de acest tip care utilizeaza o metoda relativ noua ce completeaza cercetarile observationale actuale pentru a determina cauzele cancerului de prostata. El sugereaza ca ar putea exista un efect mai important al activitatii fizice asupra cancerului de prostata decat s-a crezut anterior'', a adaugat Lewis.

In Marea Britanie, in medie, aproximativ unul din sase barbati va fi diagnosticat cu cancer de prostata, noteaza Press Association.

Potrivit WCRF, acest risc ar putea scadea la 1 din 12 in cazul barbatilor care au un nivel ridicat de activitate fizica.

''Acest nou studiu a analizat efectul a 22 de factori de risc asupra cancerului de prostata, insa rezultatele legate de activitatea fizica au fost cele mai izbitoare'', a declarat doctor Anna Diaz Font din cadrul WCRF.

Studiul a fost publicat in International Journal of Epidemiology.