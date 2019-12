Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, la o conferinta de presa, ca fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia Traian Berbeceanu va fi numit seful sau de de cabinet.



Traian Berbeceanu a fost "Politistul anului" in 2007 si 2013 la categoria "Combaterea Criminalitatii Organizate"si Politistul anului 2013, noteaza ziare.com.

In iunie 2016, fostul comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu a fost achitat in prima instanta pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare.

Decizia nu este definitiva si a fost atacata de procurori, scrie Agerpres.

In schimb, Ioan Muresan (fost procuror sef al DIICOT Alba) si Nicolaie Ioan Cean (fost procuror in aceeasi structura) au fost condamnati la 7 ani, respectiv 2 ani inchisoare cu executare. Acestia sunt acuzati ca au savarsit mai multe nereguli in anchetarea politistului Traian Berbeceanu.