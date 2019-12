Un protest la cere au luat parte mai mult de 50 de persoane, in fata Primariei Capitalei, a avut loc joi. Protestatarii s-au plans de problemele privind lipsa caldurii si a apei calde din unele zone ale Bucurestiului.

"Suntem aici cu ligheane pentru ca sistemul de termoficare din Bucuresti are niste probleme foarte mari in momentul de fata, tevile sunt ciuruite, vechi de 50 - 60 de ani, trebuiau schimbate de acum 30 de ani si la ora actuala nu mai poate sa duca agentul termic - ori nu ajunge la noi, ori sunt calai caloriferele. Ce se va intampla la iarna cand vor fi -10 grade? Sistemul va pica, cel mai probabil", a spus Ruxandra Burcescu, organizatorul protestului.

Ruxandra a mai precizat si ca acesta nu este un protest, ci un flashmob, iar ligheanul pe care l-a adus este de pe vremea comunismului, si atunci existand probleme cu apa calda si caldura.

"La un moment dat nu am mai avut nici eu apa calda si caldura si problema asta a durat si am zis - de ce nu face nimeni nimic in sensul asta si am inceput sa fac o documentare, am vazut cat de grave sunt problemele si am zis ca este cazul sa atragem atentia Primariei, cumva. Problema a fost ca eu stau cumva pe langa Spitalul Marie Curie si nici ei nu au avut apa calda si caldura... Un spital, unde sunt copii bolnavi, sa nu aiba apa calda si caldura. Din cate am inteles, 'Daruieste Viata' s-a oferit sa le doneze un cazan sa se incalzeasca", a mai adaugat Ruxandra Burcescu, potrivit stirileprotv.ro.