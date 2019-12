Prim-ministrul Ludovic Orban a fost intrebat cum s-a descurcat cu un venit de aproximativ 3.000 de lei lunar, raspunsul sau fiind ca este un om simplu.



"Sunt un om simplu, pot sa spun chiar ca sunt auster si cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal.

In viata ai ani mai buni, ani mai rai, luni mai bune, luni mai rele. Nu intotdeauna traiesti numai strict din venitul pe care il incasezi pe parcursul unui an, ci si din venitul pe care l-ai avut anterior.

Ce puteti vedea este ca am trait strict din indemnizatia pe care am primit-o pentru functiile publice pe care le-am detinut (...) faptul ca au existat anumite perioade in care nu am inregistrat venituri, vreau sa retineti ca nu m-am dus si nu am cerut niciun ajutor de somaj in perioada respectiva, iar in mare parte faptul ca unele companii s-a pus presiune asupra lor strict din cauza faptului ca au indraznit sa faca un contract de munca cu mine a aratat totusi anormalitatea statului roman condus de PSD", a spus Orban, citat de News.ro.