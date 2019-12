Andreea Raducan a anuntat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca demisioneaza din functia de presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica.



"Neindeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a facut sa consider ca e nevoie de schimbare, ca poate nu sunt omul potrivit la conducerea federatiei. Sub o forma sau alta o parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc sa faca o schimbare, spunand ca nu sunt solutii. Nu sunt dispusa in continuare sa-mi asum ceea ce nu se doreste a se face in continuare, motiv pentru care am decis dupa sedinta Comitetului Executiv sa pun punct prezentei mele in frunte Federatiei Romane de Gimnastica. Voi ramane in continuare alaturi de gimnastica romaneasca. Cred ca si din cauza orgoliilor foarte mari ajungem in aceasta situatie. Am avut discutii corecte cu antrenorii federali. Daca nu e timp sau nu exista solutii eu nu pot sa continui in acest ritm. Cu regret parasesc aceasta federatie si vreau sa multumesc partenerilor nostri MTS si COSR care au fost alaturi de noi. Nu cred ca au fost lucruri pe care noi sa le fi cerut fara a avea un raspuns afirmativ. Problema ramane ca noi nu putem sa ne ridicam la nivelul cerintelor partenerilor nostri. Au fost multe lucruri pe care propuse, dar putine au avut un raspuns", a declarat Andreea Raducan.

''Au fost doi ani destul de grei, in care am incercat atat cat am putut sa dezvolt proiecte frumoase, sa redau entuziasmul echipei din federatia de gimnastica. Am venit la carma federatiei cu mult entuziasm, desi stiam ca nu va fi usor. Nu se pot intampla minuni peste noapte si e nevoie de unitate, asta am sustinut atunci. Marturisesc ca ori mesajul nu a fost inteles, ori mai putin imbratisat. Ca sportiva de performanta, vrei ca lucrurile sa le faci cat mai aproape de perfectiune. Pe barna era mult mai simplu decat sa raman aici ca presedinte al federatiei. Ne-am straduit sa adunam bugetul, anul acesta FRG a avut cel mai mare buget. Au fost si sponsorizari, partea medicala fiind destul de costisitoare. Sportivii si antrenorii au avut totul la dispozitie pentru a-si desfasura activitatea asa cum trebuie. Ceea ce mi-a lipsit in mod direct a fost o echipa care sa inteleaga si sa fie dornica de schimbare. Am dorit sa facem unele schimbari in ceea ce priveste colectivele tehnice", a mai spus fosta gimnasta.

Raducan, aleasa in functia de presedinta la 4 august 2017, a sustinut inlocuirea antrenorilor Nicolae Forminte (feminin) si Marius Urzica (masculin), carora le reproseaza neindeplinirea obiectivelor, mai exact ratarea calificarii cu echipele la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, scrie Agerpres.

Echipele nationale feminine si masculine ale Romaniei, conduse de antrenorii Nicolae Forminte, respectiv Marius Urzica, au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma rezultatelor slabe inregistrate la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart.

Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo doar la individual prin sportivii Maria Holbura (individual compus) si Marian Dragulescu (sarituri).