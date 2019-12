Atunci cand ne referim la vacante de peste 5 zile, Romania conduce detasat in clasamentul preferintelor romanilor, arata primul val al studiului cantitativ „Traveler’s Persona Study”, (esantion reprezentativ la nivel urban de 1083 respondenti, utilizatori de internet, +18 ani, care au plecat in cel putin o vacanta in ultimele 6 luni), realizat de EXACT Business Solutions in noiembrie 2019.



Astfel, “Romania este preferata de 41% dintre romanii din mediul urban, pe locul al doilea situandu-se Grecia, cu doar 16%, in timp ce pozitia a treia este ocupata de Bulgaria si Italia, ambele cu 12%”, afirma Julien Zidaru, Managing Partner EXACT Business Solutions.

Majoritatea celor care pleaca in vacanta in sezonul cald, pentru mai mult de 5 zile (74%), o fac pentru a se relaxa la plaja sau la piscina.

Atunci cand planifica o astfel de vacanta, romanii se informeaza in primul rand de la membrii familiei sau de la prieteni (56%). Site-urile agentiilor de turism reprezinta o sursa de informare pentru 5 din 10 turisti, iar social media pentru 4 din 10. Majoritatea calatoresc cu masina persoanala (52%), se cazeaza la hotel (45%), fara a achizitiona servicii de masa (39%). Cei mai multi turisti apartinand acestei categorii sunt reprezentati de cupluri (46%) si familii cu copii (30%).

Roma, Paris si Viena – principalele optiuni pentru city break-uri

Analizand de aceasta data categoria city break-urilor externe, Roma reprezinta alegerea a 18% dintre romanii care au fost plecati intr-o astfel de mini-vacanta in ultima jumatate de an. Parisul este preferat de 11% dintre acestia, iar Viena de 6%. Un procent de 33% pleaca in city break-uri de 2 ori pe an, 28% o data pe an si 26% o data la fiecare 2-3 luni.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 6 din 10 romani care pleaca in city break-uri calatoresc impreuna cu partenerul si aleg calatoria cu avionul. Important de mentionat este ca 5 din 10 se cazeaza la hotel, 4 din 10 optand pentru varianta cazare cu mic dejun.

Constanta, Brasov si Cluj-Napoca – cele mai cautate destinatii de weekend

Daca marea (Constanta, 11%) si muntele (Brasov, 10%) reprezentau pana de curand cele mai la indemana variante de petrecere a finalului de saptamana, constatam o orientare a turistului de weekend catre Cluj-Napoca. Odata cu festivalurile de muzica si dezvoltarea inregistrata la nivel de start-ups & innovation, orasul din inima Transilvaniei atrage din ce in ce mai multi vizitatori, 6% optand sa exploreze si sa descopere acest oras efervescent.

Informatiile sunt parte al primului val al studiului „Traveler’s Persona Study”, realizat de EXACT Business Solutions in luna noiembrie 2019. Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane +18 ani, rezidente in mediul urban, utilizatoare de internet, care au plecat in cel putin o vacanta in ultimele 6 luni. Volumul esantionului a fost de 1083 de respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine 50.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.