Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca in 2020 guvernantii vor alcatui echipe largi de lucru pentru a lucra la la o noua Lege a pensiilor, care sa elimine disfunctionalitatile si inechitatile.



"Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti din partea organizatiilor pensionarilor, evident, oameni care au expertiza in domeniu, pentru a face o analiza extrem de serioasa asupra sistemului de pensii din Romania, pentru a sesiza disfunctionalitatile, inechitatile. Vom lucra pentru a scoate o lege mai buna a pensiilor", a mentionat seful Executivului, citat de b1.ro.

Chestionat la ce inechitati se refera, raspunsul lui Orban a fost: "Daca v-am spus ca anul viitor vom lucra, astfel incat sa scoatem o lege mai buna a pensiilor, asta vom face".