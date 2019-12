Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sanctionat Compania Municipala Energetica, dupa ce aceasta a achizitionat 3 SUV-uri in valoare de 27.000 de euro bucata, fara ca procedura sa fie necesara in acest moment.

"Nu sunt de acord cu astfel de achizitii, pe care nu le consider absolut necesare pentru o companie municipala. In consecinta, am solicitat remedierea acestei situatii, eventual prin vanzarea lor si achizitia unora mai potrivite pentru domeniul lor de activitate", a declarat primarul Capitalei.

Firea a decis sa fi realizata o analiza atenta a tuturor bunurilor achizitionate de catre companie.

Achizitia celor trei autovehicule a fost facuta in timp ce sistemul de termoficare din Bucuresti nu functioneaza, iar in fiecare saptamana sute de cladiri raman fara caldura si apa calda, scrie adevarul.ro.