Autorul atentatului terorist de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 21 de ani, a primit o pedeapsa record de 30 de ani de inchisoare, sentinta data in prima instanta de magistratii Tribunalului Braila, fiind condamnat pentru un cumul de infractiuni, respectiv trei tentative de omor, talharie, conducere sub influenta alcoolului, parasirea locului accidentului si tulburarea ordinii si linistii publice.



Pe 11 noiembrie 2018, Marius Valentin Parfenie a ranit zece persoane, intre care doi copii, de 11 si 13 ani, dupa ce a intrat cu masina in usile de acces de la Mall Braila, la putin timp dupa ce a injunghiat un barbat si a ranit doi pietoni aflati pe centura orasului.

Potrivit informatiilor facute publice de Tribunalul Braila, s-au aplicat condamnari pentru fiecare fapta in parte, cele mai mari pedepse fiind pentru infractiunile de tentativa de omor, respectiv 20, 12 si 10 ani inchisoare, iar in urma contopirii pedepselor s-a ajuns la peste 33 de ani inchisoare. Avand in vedere ca pedeapsa principala rezultata in urma cumulului de infractiuni depasea maximum general al pedepsei inchisorii de 30 de ani, instanta a dispus ca inculpatul sa ramana cu 30 de ani de inchisoare, scrie Agerpres.

Astfel, Marius Valentin Parfenie a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat, dupa ce a intrat cu masina in usile de acces de la Promenada Mall Braila.

El a mai fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat, fapta comisa pe raza comunei brailene Cazasu, unde a injunghiat un vanzator de masini si i-a furat un autoturism pe care, initial, venise sa il cumpere.

Inculpatul a mai primit pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de talharie calificata, victima fiind tot vanzatorul autoturismului din Cazasu.

Parfenie a mai fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat, dupa ce, in timp ce mergea cu masina furata, a lovit intentionat doua persoane care se aflau pe DE 87, Soseaua de Centura a municipiului Braila, care au fost grav ranite.

Inculpatul a mai primit 3 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, 4 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de parasire a locului accidentului, 1 an si 2 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de distrugere, plus 1 an si 2 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice.

"In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 si 2 si art. 39 alin. 1 litera b din Codul Penal, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatului constand in pedepsele inchisorii de 10 ani, 8 ani, 12 ani, 20 de ani, 3 ani, 4 ani, 1 an si 2 luni si respectiv 1 an si 2 luni, acesta urmand a executa pedeapsa cea mai grea de 20 de ani inchisoare la care se adauga sporul obligatoriu de 13 ani, o luna si 10 zile reprezentand o treime din restul celorlalte pedepse, rezultand pedeapsa principala rezultanta de 33 de ani, o luna si 10 zile de inchisoare. In temeiul dispozitiilor art. 60 din Codul Penal, constatand ca pedeapsa principala rezultanta depaseste maximul general al pedepsei inchisorii de 30 de ani, dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa principala rezultanta a inchisorii de 30 de ani. Deduce din pedeapsa aplicata inculpatului durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 11 noiembrie 2018 la zi. Mentine masura arestarii preventive a inculpatului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare", au decis magistratii Tribunalului Braila.

Potrivit procurorului criminalist Mircea Ciutac, cel care s-a ocupat de acest caz, Parfenie "avea discernamant" in momentul comiterii faptei, asa cum reiese din rezultatul expertizei psihiatrice facute la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici".

De asemenea, Institutul National de Medicina Legala (INML) Iasi a transmis Parchetului de pe langa Tribunalul Braila rezultatul probelor de sange, care arata ca Parfenie nu se afla sub influenta drogurilor in momentul in care a comis fapta, dar avea o alcoolemie in sange de 1,25 grame la mie.

In acest caz, procurorii Serviciului Teritorial Galati s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila savarsire a unor infractiuni prevazute de Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, fiind vorba de un dosar distinct de cel deschis la Tribunalul Braila.

Conform informatiilor furnizate de Biroul de Presa al Tribunalului Braila, planul atacatorului era sa omoare cat mai multi oameni si apoi sa se sinucida.

"Actiunile au avut menirea de a atrage atentia asupra unui aspect, a unei idei, in general unei idei extremiste/radicale, ori pentru a schimba ceva in ordinea unei societati, inclusiv in deciziile din domeniul politic, toate acestea fiind prevazute expres de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, iar in cazul de fata, scopul final si declarat chiar de inculpat al actiunilor sale a fost acela de a extermina cat mai multi romani, care nu se circumscriu ideii sale de calitate umana, asa cum inculpatul a vazut ca sunt oamenii in Suedia, de exemplu (acolo unde ar fi lucrat, conform propriilor declaratii), inculpatul declarand, la momentul prinderii sale de catre cetateni, ca 'trebuie sa curga sange in tara asta', 'sunt un terorist' etc, relevante fiind sub acest aspect si ideile radicale pe care inculpatul le-a expus in biletele scrise olograf chiar de catre el si care se afla la dosarul cauzei", precizeaza Tribunalul Braila.

Parfenie a fost condamnat in 2017, de Judecatoria Braila, la 6 luni de supraveghere ca masura educativa, pentru comiterea in 2015, pe vremea cand era minor, a infractiunii de lovire sau alte violente, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan. Potrivit acesteia, la acel moment, Marius Valentin Parfenie si tatal sau au batut cu ranga un barbat care a avut nevoie de spitalizare. Tatal tanarului a fost condamnat, la randul lui, la 8 luni de inchisoare.