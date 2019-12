Mai mult de jumatate din produsele tip pate vegetal/pasta vegetala au 7 aditivi sau chiar mai multi, potrivit unui studiu realizat de Infocons, se arata intr-un comunicat al organizatiei.



Infocons precizeaza ca a realizat un studiu comparativ cu privire la evolutia produselor tip pate vegetal/pasta vegetala, pe baza studiilor din 2011, 2015, 2016 si 2018. Din punct de vedere al aditivilor alimentari, acestia au fost in mod constant prezenti intr-o cantitate considerabila in produsele studiate.

Astfel, mai mult de 50% din produsele studiate au prezentat 7 sau mai multi aditivi pe perioada studiilor din 2015, 2016 si 2018. Singura exceptie a fost studiul din 2011, unde procentajul a fost de 25%.

Potrivit Infocons, 6 E-uri aveau in medie produsele in studiul din 2011, iar aceasta cifra a crescut pana la 7 in 2015 si chiar 10 in 2016. Pentru studiul din 2018, media a coborat la 8 aditivi in cazul produselor studiate, scrie Agerpres.

15 este cel mai mare numar de aditivi alimentari intr-un singur produs, regasit in studiul din 2016, iar patru produse nu au avut nici un aditiv alimentar in componenta lor, 2 dintre ele fiind studiate in 2011, si celelalte 2 in 2015.

"Cei mai des intalniti aditivi alimentari au fost: 76,62% este procentajul produselor in care a fost gasit caragenanul (E407); 74,02% este procentajul produselor in care au fost gasiti polifosfati (E452); 67,53% este procentajul produselor in care a fost gasit monoglutamatul de sodiu (E621); 50,64% este procentajul produselor in care a fost gasit ascorbatul de sodiu (E301); 49,35% este procentajul produselor in care a fost gasit carmin (E120)", precizeaza Infocons.

Conform organizatiei, cele mai multe tipuri diferite de aditivi, respectiv 28, au fost gasiti in produsele din studiul pe 2016. Acestea au scazut cu 35,72%, in studiul din 2018.

"Suntem cetateni europeni si avem drepturi! Din pacate, calitatea produselor agro alimentare si nu numai, nu se ridica la standardele din vestul Europei, ceea ce se vede si in starea de sanatate. Sper ca fiecare dintre noi sa aiba real o atitudine si sa sanctionam produsele care sunt slabe calitativ", spune Sorin Mierlea, presedinte InfoCons.

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociatia Nationala de Protectia Consumatorilor este unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International.