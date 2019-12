Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca trebuie luate masuri urgente; in caz contrar "Romania nu va mai avea viitor", subliniind ca "fara educatie nu exista natie".



"Apel de urgenta! Fara educatie nu exista natie!

Dupa ce am afirmat de foarte multe ori ca statul roman si clasa politica fac tot mai putin pentru scoala romaneasca, a venit randul organismelor internationale sa scoata la iveala dezastrul din sistemul de invatamant. Faptul ca Romania inregistreaza cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele de evaluare internationala PISA, iar procentul de analfabetism functional a ajuns la circa 41%, in crestere fata de 2015, ma sperie, dar marturisesc ca nu mai mira.

Oare ce l-ar mai motiva pe un profesor sa faca performanta la catedra in conditiile in care statul il umileste permanent, oferindu-i un salariu dezonorant si mai ales o pensie de mizerie?

Pensia unui profesor, mai mica decat a unui subofiter?

Stiti oare ca pensia unui profesor este mai mica decat a unui subofiter de sectie de politie?

S-a gandit careva dintre cei care au facut legea salarizarii unice ca un profesor debutant are salariu la jumatate fata de un zidar?

Cum il convingem sa se faca profesor, dar mai ales, sa devina unul foarte bun?

In conditiile in care educatia este lipsita de performanta cu care ne obisnuisem, fiecare ministru al educatiei din ultimii 30 de ani „reformeaza” doar modul in care se dau examenele, pentru a creste lipsa de predictibilitate a rezultatului, incoerenta programelor educationale, o tulbure atmosfera care amesteca la nesfarsit epoci si curente fara a mai stimula o cunoastere sistematica a universului si a lumii.

Oare ce l-ar mai motiva pe un elev sa invete cu sarguinta atunci cand descopera ca politica din Romania promoveaza nulitatile sale in functiile cele mai inalte, cand societatea se „manelizeaza“ cu o viteza incredibila, iar absenta modelelor de urmat in viata a devenit deja o crunta realitate?

Oare ce l-ar mai motiva pe un parinte sa lupte din rasputeri zi de zi pentru a-si trimite copilul la scoala, atunci cand stie ca la finalizarea studiilor el va pleca la munca in strainatate, pentru ca in tara lui nu va gasi un loc de munca remunerat decent si potrivit calificarii sale?

Ce ne poate motiva sa continuam atunci cand copiii nostri vor munci pentru prosperitatea altui stat si pentru a plati pensiile unor straini?

Unde este domnul profesor Trandafir, unde este scolarul silitor si modest, dar mai ales unde este valoarea scolii romanesti de altadata?

Domnilor guvernanti, domnilor politicieni, luati masuri urgente sau Romania nu va mai avea viitor! Fara educatie nu exista natie!", a scris Chirica pe Facebook.