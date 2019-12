Jocurile de carti, sah, bingo, scrabble sau cele moderne de tip ''board games'' ar putea fi antrenamentul mental de care oamenii au nevoie pentru a-si mentine in forma abilitatile cognitive, sugereaza un studiu realizat in Scotia, citat de UPI.



Persoanele cu varste de peste 70 de ani care practica in mod regulat jocuri de societate, inclusiv ''board games'', obtin scoruri mai mari la teste de evaluare a memoriei si a abilitatilor cognitive in comparatie cu cele care nu au printre preocupari astfel de activitati.

"Jocurile de masa, de carti si de cuvinte pot proteja oamenii de declinul cognitiv'', a declarat cercetator principal Drew Altschul de la Universitatea din Edinburgh, care a amintit totusi ca studiul pe care l-a condus este observational si ''nu putem declara acest lucru cu certitudine". ''Insa, cel putin sunt distractive, ieftine si, cu siguranta, nu fac niciun rau'', a adaugat specialistul despre aceste activitati.

Altschul nu crede ca aspectul social al acestor activitati este cel care ofera acest efect de protejare a creierului, ci mai degraba provocarea jocurilor in sine, scrie Agerpres.

Spre deosebire de lectura, scriere, participarea la cursuri, vizitarea muzeelor, frecventarea bibliotecilor sau discutiile cu prietenii si rudele, jocurile se pare ca angajeaza in mod mai activ abilitati precum memorarea, rapiditatea in gandire si rationamentul, a indicat Altschul. "Asadar, acest lucru se potriveste cu ceea ce numim teoria 'foloseste sau pierzi', conform careia antrenarea abilitatilor mentale le mentine pe acestea in forma", a explicat cercetatorul.

Pentru studiu, Altschul si colegii sai au testat memoria, capacitatea de rezolvare a problemelor, rapiditatea prelucrarii informatiilor si abilitatile generale de gandire a aproape 1.100 de persoane cu varsta de 70 de ani. Testele au fost repetate la fiecare trei ani pana cand participantii au implinit 79 de ani.

Cercetatorii au descoperit ca subiectii care practicau des jocuri de societate pe masura ce imbatraneau prezentau un nivel scazut de reducere a abilitatilor cognitive, in special in ceea ce priveste functia de memorare si rapiditatea in gandire. Acest studiu a identificat, insa, doar o asociere, nu o legatura cauza-efect, au notat specialistii.

Modul in care creierul sufera modificari in urma acestor tipuri de activitati nu este deocamdata cunoscut, insa cercetatorii incearca in continuare sa afle mai multe, a declarat Rebecca Edelmayer, director stiintific in cadrul Alzheimer's Association.

''Asa cum activitatea fizica poate tine la distanta bolile cardiace, a fi activ mental poate avea acelasi efect asupra dementei'', a notat Edelmayer. ''Se pare ca sarcinile provocatoare si complexe, sau chiar lucruri precum jocurile de strategie, necesita functii cognitive multiple ce pot oferi cele mai mari beneficii oamenilor, pe masura ce imbatranesc'', a spus ea.

Studiul a fost publicat in Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences.