Te asteapta cateva luni bune de iarna, iar pentru a trece cu bine peste ele n-ai nevoie doar de haine groase, ci si de o alimentatie sanatoasa si de odihna.



O vacanta exotica ar pica si ea numai bine - poate reprezenta cadoul perfect pe care sa ti-l faci de Craciun. Afla toate detaliile in urmatoarele randuri.

Transforma iarna in vara, chiar si pentru o scurta perioada

O vacanta pe Valea Prahovei in perioada Sarbatorilor poate ajunge la preturi colosale, asa ca de ce n-ai pleca anul acesta intr-un sejur exotic, in Maldive? Temperaturile in aceasta perioada a anului sunt de peste 25 de grade Celsius, asa ca vei uita cu siguranta macar pentru o saptamana de gerul din Romania. Lunile ianuarie, februarie si martie sunt la fel de calduroase, asa ca ai timp suficient sa iti faci rezervarile si bagajele pentru aceasta destinatie de vis.

In Maldive, poti practica sporturile acvatice, poti vizita satele traditionale sau te poti relaxa la centre Spa de cinci stele. In plus, nu te va deranja nimeni. Ai la dispozitie nu mai putin de 80 de insule amenajate doar in scopuri turistice. Va fi cu adevarat o vacanta de neuitat!

Ce sa mananci pe timp de iarna

Vacanta din Maldive ar rezolva problema gerului pentru o saptamana-doua, dar trebuie sa iti iei masuri si pentru celelalte trei-patru luni de iarna. Specialistii recomanda o alimentatie specifica sezonului rece. Rădăcinoasele și dovlecii n-ar trebui să lipsească în timpul iernii din regimul tau alimentar. Sunt legume bogate in vitamina D, extrem de importanta, data fiind lipsa soarelui in aceasta perioada. Laptele, ouale si branza ofera si ele cantitati mici de vitamina D.

De asemenea, este recomandat si consumul de alimente care sa-ti dea energie. Cafeaua este o solutie, dar mananca si mai mult peste, bogat in Omega 3. Acesti acizi grasi sunt considerati drept cei mai buni antidepresivi naturali. De asemenea, vitamina C este foarte importanta iarna. Evita sa o iei din sucurile dulci. Merele, portocalele si ardeii grasi sunt recomandarile medicilor.

Hainele si somnul, extrem de importante

Fie ca lucrezi in aer liber, fie ca ai de facut doar cativa pasi pana la metrou, autobuz sau masina, sa te imbraci adecvat vremii este absolut necesar. In zilele geroase, este recomandat sa ai trei straturi de haine:



Primul, care intra in contact direct cu pielea si trebuie sa stea cat mai strans pe corp;



Al doilea, care asigura confortul termic;



Al treilea, care te protejeaza de ploaie, lapovita si ninsoare.

Pentru primul strat de haine, poti opta pentru maiouri si colanti mulati. Al doilea poate fi reprezentat de o bluza, pulover sau hanorac (in functie de cat de frig este afara). Al treilea va fi, bineinteles, geaca sau paltonul. Manusile si caciula n-ar trebui sa-ti lipseasca din garderoba pentru zilele geroase.

Si somnul pe timp de iarna este extrem de important. In timp ce dormi, temperatura corpului scade si creste la loc chiar inainte de a te trezi. Este foarte important ca noaptea sa ai in camera aproximativ 20-22 de grade Celsius, pentru ca organismul tau sa se regleze cat mai bine.

Acestea sunt sfaturile pe care le poti pune in practica pentru a avea parte de o iarna cat mai usoara. Cu alimentatia, somnul si hainele potrivite nu ai cum sa dai gres. Nu uita nici de vacanta exotica!