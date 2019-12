Vicepremierul Raluca Turcan este de parere ca motivul pentru care rezultatele au fost dezamagitoare la testele PISA este ca "s-au facut schimbari dupa ureche, heirupiste" si considera ca trebuie implementat cat mai repede proiectul "Romania Educata" propus de presedintele Klaus Iohannis.

"Rezultatele PISA arata cel mai clar nevoia de a pune in practica proiectul ROMANIA EDUCATA. Solicit tuturor partidelor care declara ca educatia este pe primul loc, in special USR, dar si parlamentarilor altor formatiuni politice, sa sustina Proiectul Presedintelui Klaus Iohannis – ROMANIA EDUCATA!

Daca nu vom implementa cat mai repede Proiectul ROMANIA EDUCATA, rezultatele se pot chiar inrautati la urmatoarea evaluare! Avem obligatia sa asiguram fiecarui copil sansa la o educatie de calitate in Romania!

Am ajuns in aceasta situatie fix pentru ca s-au facut schimbari dupa ureche, heirupiste, generate doar in contextul unor rezultate dramatice la evaluari. Avem obligatia sa nu actionam ca PSD care se raporteaza la educatie doar electoral. Am avut 10 ministri ai educatiei in 5 ani, 64 de ordonante generate de urgente, fara a evalua efectele si fara a gandi ce se intampla in timp", a scris pe Facebook Raluca Turcan.