Liderul PLUS, Dacian Ciolos, critica "seninatatea" cu care ministrul Educatiei, Monica Anisie, a reactionat la rezutatele "dezamagitoare" a testelor PISA.

"Rezultate dezamagitoare pentru sistemul romanesc de educatie la Testele PISA din 2018: aproape 50% dintre ei nu sunt capabili sa isi foloseasca cunostintele invatate la scoala in viata de zi cu zi. De exemplu, elevii au fost pusi sa compare distanta totala pe doua rute alternative sau sa converteasca preturile intr-o moneda diferita. La asemenea teste, Romania are, in 2018, rezultate chiar mai slabe decat in 2012 sau in 2015. Comentand situatia, ministrul Educatiei, Monica Anisie, ne spune ca nu trebuie neaparat sa ne ingrijoram. Ca evaluarea de la Testele PISA nu pune accent pe ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata.

Seninatatea doamnei ministru ne da fiori. Sistemul de educatie din Romania nu e in stare sa formeze tineri capabili sa se descurce in situatii concrete de viata, dar ministrul Educatiei ne spune sa stam linistiti, pentru ca elevii stiu. In fapt, este o tragedie: elevii romani invata dupa un curriculum care nu are legatura cu viata reala. Dincolo de resurse, de finantarea invatamantului, de baza materiala precara, de numarul de copii dintr-o clasa, rezultatele de la Testele PISA tin de modul in care profesorii reusesc sa-i faca pe elevi sa creada ca sunt capabili sa rezolve probleme din viata reala.

Programa scolara din Romania este depasita, manualele arata, cele mai multe dintre ele, mai rau decat cele din perioada comunista. Copiii se plictisesc la ore pentru ca materiile le sunt predate ca acum 30 de ani. Ne facem ca nu stim toate acestea si vorbim despre reforme pe hartie, despre educatie subfinantata, despre profesori prost platiti. Dar niciodata nu punem degetul pe rana. Nu ne ducem la originea dezastrului. Cauzele sunt multe, insa, inainte de toate, trebuie sa schimbam filosofia de functionare a sistemului. Trebuie sa intelegem ca, dincolo de experimentele pe care le face un ministru sau altul, de promisiunile neonorate ale unui partid sau ale altuia, important este ce produce sistemul romanesc de educatie.

Nu mai putem continua cu o abordare fals competitiva in urma careia tinerii ies din scoala incapabili sa-si asume proactiv un loc si un rost in societate. Cei mai multi dintre antreprenorii cu care am stat de vorba in ultima vreme ne spun ca trebuie sa-i califice pe tineri la locul de munca, indiferent ca este vorba despre absolventi de scoala generala, de liceu sau de facultate. Da, avem nevoie de un pact adevarat pe educatie. Reforma invatamantului din Romania este o urgenta. Trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui guvern responsabil, caruia ii pasa de soarta acestei tari. Iar reforma trebuie facuta impreuna cu cei mai buni specialisti pe care Romania ii are. Din tara si din diaspora", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

