Fostu ministru al Justitiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj pe Facebook cu ocazia Zilei internationale a persoanelor cu dezabilitati.

3 Decembrie – Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati

Astazi, 3 decembrie, este Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, zi proclamata astfel de catre Adunarea Generala a ONU, pentru a promova si implementa programele destinate imbunatatirii conditiilor de viata pentru aceste categorii sociale. Tema aleasa in acest an este «Promovarea participarii persoanelor cu dizabilitati si a conducerii acestora: luarea de masuri in cadrul Agendei pentru Dezvoltare Durabila 2030».

Asa cum se specifica in Agenda pentru Dezvoltare Durabila 2030, in acest an, Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati se concentreaza pe facilitarea accesului acestei categorii de persoane la dezvoltarea incluziva, echitabila si durabila si se ia angajamentul sa 'nu lase pe nimeni in urma'. In acelasi timp, se recunoaste dizabilitatea ca fiind o problema esentiala, ce trebuie luata in considerare in implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabila. Problemele specifice persoanelor cu dizabilitati, la care se face referire in Obiectivele de Dezvoltare Durabila, sunt acelea care privesc educatia, cresterea si ocuparea fortei de munca etc.

Intr-o astfel de zi, si nu numai, trebuie promovata o mai buna intelegere in ceea ce priveste problemele cu care se confrunta persoanele cu dizabilitati si sustinerea drepturilor si a bunastarii acestora.

O atfel de zi este si o buna ocazie pentru schimbarea atitudinii fata de aceasta categorie de persoane si pentru netezirea drumului in ceea ce priveste implicarea lor in diverse sfere de activitate.

Integrarea reala si responsabila a persoanelor cu dizabilitati este unul dintre obiectivele esentiale ale societatii in care traim si, de aceea, orice bariera care sta in calea indeplinirii acestui obiectiv trebuie inlaturata.

Mai mult decat atat, cred ca prin solidaritate, rabdare si respect fata de nevoile celor din jurul nostru putem contribui cu totii la eliminarea inechitatilor si decalajelor sociale.

Dreptul de a participa la viata publica este esential intr-o democratie pentru fiecare dintre noi, iar numai prin implicarea tuturor si prin civism putem reduce inegalitatile din societatea noastra", a scris pe Facebook Ana Birchall.