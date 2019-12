Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca rezultatele evaluarilor PISA nu trebuie sa ne ingrijoreze, pentru ca elevii au invatat dupa programele vechi.

"Nu trebuie neaparat sa ne ingrijoram de aceasta evaluare a testelor PISA, e o evalare internationala. Accentul la aceste evaluari internationale nu cade neaparat pe ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata", a declarat Monica Anisie.

"Interventia trebuie sa fie rapida prin programele pe care Ministerul Educatiei ar trebui sa le dezvolte in cadrul scolii, in aceasta perioada in care atatia ministri s-au perindat. Este problema de sistem, ar trebui sa intelegem ca si profesorii trebuie sa se pregateasca in asa fel elevii incat sa existe corelatia cu piata muncii si cu viata de zi cu zi, sa fie reala, iar teoria pe care o invata sa poata fi aplicata", a mai spus ministrul Educatiei.

"Poate peste trei ani cand vor fi evaluati si cei care au invatat dupa noile programe vom avea rezultate mai bune", a mai adaugat Monica Anisie, potrivit adevarul.ro.