Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu.



"Prevederile art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, a masurilor preventive privative de libertate, minorilor care executa masuri educative in centre de detentie, in centre educative sau in penitenciare, respectiv minorilor care au executat pedepse in penitenciare, potrivit legii nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si care executa, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, masuri educative in centre de detentie, in aplicarea art. 21 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 289/2019 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada cuprinsa intre 24 iulie 2012 si data intrarii in vigoare a prezentei legi", prevede amendamentul adoptat de comisie.

Proiectul urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei in sedinta de miercuri.